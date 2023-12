Nach Kritik aus Köln: DFB rechtfertigt historische Geldstrafe

Eine Geldstrafe in Höhe von 595.000 Euro hat für Unmut beim 1. FC Köln gesorgt. Nun reagierte der DFB auf die Kritik von Kölns Geschäftsführer Christian Keller und verteidigte das Vorgehen.

Als "unreflektiert" und nicht "zielführend" bezeichnete FC-Geschäftsführer Christian Keller das Vorgehen des Deutschen Fußball-Bundes am Mittwoch, nachdem der DFB den 1. FC Köln in Folge des Abbrennens zahlreicher pyrotechnischer Gegenstände beim Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach (3:1) zu einer Geldstrafe in Höhe von 595.000 Euro verdonnert hatte. Dabei merkte der 47-Jährige an, man werde "beim DFB-Kontrollausschuss beantragen, die Strafe signifikant zu reduzieren".

DFB setzt den "Wunsch der Vereine" um

Auf Anfrage des WDR reagierte der DFB am darauffolgenden Donnerstag auf die Vorwürfe aus Köln und erklärte auch, wie sich die vergleichsweise hohe Geldstrafe begründen lässt. "Dass der DFB Vorkommnisse unreflektiert bewertet, können wir so natürlich nicht stehen lassen", heißt es in der Meldung. Man habe sich klar am festgelegten Strafenkatalog orientiert und den "Wunsch der Vereine" umgesetzt, "dass die ausgesprochenen Strafen möglichst vergleichbar und transparent sind."

Die, sollte das Urteil Bestand haben, höchste Einzelgeldstrafe, die jemals vom DFB gegen einen Verein ausgesprochen wurde, argumentierte der Verband mit Verweis auf eine für den Kontrollausschuss geltende Richtlinie. Demnach müssen Bundesligisten pro pyrotechnischem Gegenstand 1000 Euro Strafe zahlen, bei abgeschossenen Gegenständen sogar 3000 Euro. Resultiert aus dem Pyro-Einsatz eine Spielunterbrechung oder Verzögerung, verdoppelt sich die Strafe ab fünf Minuten.