Nach Kreuzbandriss: Brych peilt Comeback an

Ausgerechnet in seinem Rekordspiel hatte sich Felix Brych eine schwere Verletzung zugezogen. So will der Schiedsrichter aber nicht abtreten, das Comeback sei sein großes Ziel, sagte er jetzt.

Es sollte ein persönliches Highlight für Dr. Felix Brych werden: Beim 2:1-Sieg des VfB Stuttgart bei Eintracht Frankfurt Ende November 2023 leitete der Referee seine 344. Bundesligapartie und egalisierte damit dem Rekord von Wolfgang Stark aus dem Mai 2017. Doch Brych konnte die Partie nicht beenden, nachdem er sich in der ersten Hälfte am rechten Knie verletzt hatte. Zum zweiten Durchgang musste der Vierte Offizielle Patrick Schwengers übernehmen, der so zu seinem Bundesligadebüt kam. Schnell hatten sich die ersten Befürchtungen bestätigt: Kreuzbandriss.

Jetzt hat er sich im Interview mit der "Frankfurter Allgemeine Zeitung" über seine Pläne geäußert: "Meine Motivation und mein Wille, wieder in der Bundesliga zu pfeifen, ist jedenfalls groß", sagte der 48 Jahre alte Münchner. "Das Comeback. Das ist nach der Verletzung, die ich mir ausgerechnet in meinem Rekordspiel zugezogen habe, in meinem 344. Bundesliga-Spiel, mein großes, neues Ziel."

Brych: "Es gibt keine Deadline"

Allerdings ist erstmal Geduld gefragt, ob es überhaupt weitergehen kann. "Die Operation liegt jetzt sechs Wochen zurück, da lässt sich nach einem Kreuzbandriss noch nichts Endgültiges sagen. Bisher geht es mir den Umständen entsprechend sehr gut", sagte er. Prognosen könne man erst zwei, drei Monate nach Heilungsverlauf abgeben. Er habe viel Zuspruch vom DFB und auch aus der Bundesliga bekommen: "Die Leute wollen, dass ich zurückkomme. Und sie wollen mir die Zeit geben, die ich brauche. Das freut mich sehr. Es gibt keine Deadline."

Inoffizielle Altersgrenze hatte Brych bereits erreicht

Brych ist fast 20 Jahre im Geschäft dabei und hatte sein Debüt am 28. August 2004 bei der Partie Hertha BSC gegen den 1. FSV Mainz 05 (1:1) in der Eliteklasse des deutschen Fußballs gegeben. Bereits vor seiner schweren Knieverletzung hatte er erklärt, über die Altersgrenze von 47 Jahren hinaus Bundesliga-Schiedsrichter bleiben zu wollen. Diese ist zwar nicht fest in den DFB-Statuten verankert, war aber seit Jahren gängige Praxis. Brych, der seine internationale Karriere beendet hat, feierte ohnehin bereits am 3. August seinen 48. Geburtstag.

VAR in Köln

Zunächst geht es für Brych ohnehin im Kölner Keller weiter, dort wird er in jedem Fall als Video-Assistent zum Einsatz kommen. "Ich werde sicher hadern, wenn im Frühling die großen Spiele kommen. Das war immer meine Zeit in der Bundesliga und der Champions League", sagte der Jurist.