Nach Kramer-Aus: Kreutzer coacht Schalke in Berlin

Matthias Kreutzer wird am Sonntag in Berlin auf der Bank des FC Schalke 04 sitzen, wie der Verein bekanntgegeben hat.

Gibt am Sonntag die Richtung beim FC Schalke 04 vor: Interimstrainer Matthias Kreutzer. IMAGO/RHR-Foto

Nach dem 1:5 im DFB-Pokal bei der TSG Hoffenheim kam für Trainer Frank Kramer das Aus, die Königsblauen sind seitdem auf der Suche nach einem Nachfolger. Zumindest für den kommenden Sonntag im Spiel in Berlin bei Hertha BSC (17.30 Uhr, LIVE! bei kicker) haben die Königsblauen nun eine Lösung präsentiert.

Wie der kicker schon berichtet hat, wird der bisherige Assistenztrainer Matthias Kreutzer das sportliche Kommando haben. "Die sportliche Leitung des FC Schalke 04 hat in Abstimmung mit dem Gesamtvorstand entschieden, dass Matthias Kreutzer das Team am Sonntag beim Auswärtsspiel gegen Hertha BSC als Interimstrainer betreuen wird", teilte der Verein am Donnerstag mit.

"Das Trainer-Team angeführt von Matthias Kreutzer wird die Mannschaft in der kurzen Zeit, die zur Verfügung steht, bestmöglich auf das wichtige Spiel in Berlin vorbereiten", so der FC Schalke. "Wir werden für die Entscheidung über die Neubesetzung auf der Position des Chef-Trainers im Sinne des Klubs alle Optionen, die sich uns auch kurzfristig bieten, intensiv prüfen. Das ist unsere Verantwortung gegenüber den 165.000 Mitgliedern und Millionen von Fans."

Kreutzer hatte am Mittwoch die erste Einheit nach der Kramer-Beurlaubung geleitet, nun soll er bei Hertha die Niederlageserie von zuletzt fünf an der Zahl stoppen.