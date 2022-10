Nach Koschinat-Aus: Ziehl übernimmt Saarbrücken interimsweise

Der Manager des 1. FC Saarbrücken, Rüdiger Ziehl, wird vorläufig auch das Traineramt übernehmen.

Wie der Verein am Dienstagmittag bestätigte, wird, nach Beratungen zwischen Präsidium und sportlicher Leitung, Ziehl in den kommenden beiden Spielen an der Seitenlinie stehen. Am Nachmittag wird der 44-Jährige bereits das Mannschaftstraining leiten.

Ziehl ist seit diesem Sommer Manager bei den Saarländern. In der vergangenen Saison trainierte er den TSV Havelse, ging aber nicht den Schritt mit zurück in die Regionalliga.

Eine langfristige Lösung soll Ziehl aber nicht sein. In der Pressemitteilung kündigte der FCS an, dass Ziehl und Sportdirektor Jürgen Luginger zeitnah einen neuen Trainer präsentieren wollen.