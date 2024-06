Nach "konkretem Gefahrenverdacht": Polizei gibt Entwarnung

Das Test-Länderspiel gegen die Ukraine (0:0) bekam einen unschönen Epilog. Die Polizei gab eine Warnmeldung aus - und sorgte damit kurzzeitig für Unruhe.

Kurz vor Mitternacht am späten Montag wurde der Sport - Deutschland hatte soeben beim vorletzten Test vor der EM im eigenen Land 0:0 gegen die Ukraine gespielt - in den Hintergrund gedrängt.

Denn wie die Polizei mitteilte, soll es "eine Gefahrenlage außerhalb des Stadions" geben. Es bestehe ein "konkreter Gefahrenverdacht, den wir als Polizei sehr ernst nehmen", teilte die Behörde mit und bat alle noch im Stadion verbliebenen Personen, in den Innenräumen zu verweilen.

Rasch folgte dann aber die Entwarnung. Die Polizei sprach von "einer Sicherheitsmaßnahme" und betonte, dass "zu keiner Zeit Gefahr bestand". Nach der Entwarnung durften auch alle das Stadiongelände wieder verlassen. Das traf auch auf die deutschen Nationalspieler zu, die waren zu diesem Zeitpunkt auch noch vor Ort.

Bei dem Test gegen die Ukraine hatte es ohnehin erhöhte Sicherheitsmaßnahmen gegeben, nicht nur wegen der ukrainischen Fußballer. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz hatte die deutsche Nationalmannschaft nach dem torlosen Remis im vorletzten EM-Test in der Kabine besucht. Der SPD-Politiker hatte das 0:0 am Montagabend in Nürnberg auf der Tribüne verfolgt und hatte anschließend in Begleitung von DFB-Sportdirektor Rudi Völler, DFB-Präsident Bernd Neuendorf und DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig das Team besucht.

"Er hat gesagt, die Daumen sind gedrückt, er wünscht uns viel Erfolg, das Land ist vereint hinter uns und hat uns ein gutes Gefühl gegeben", sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann im ARD-Interview. "Es war auf jeden Fall sehr ruhig in der Kabine." Neuendorf berichtete zudem, dass Scholz "mit Applaus empfangen" worden war.