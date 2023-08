Nach komplexem Knieschaden: Grünes Licht für Wekesser

Der 1. FC Nürnberg bereitet sich auf die Partie in Osnabrück vor. Und überrascht mit Personal-Neuigkeiten.

Am vergangenen Wochenende feierte der Club mit dem 9:1-Erfolg in der 1. DFB-Pokal-Hauptrunde beim Bremer Oberligisten FC Oberneuland seinen ersten Saisonsieg, nachdem der Start in die neue Zweitliga-Saison mit nur einem Punkt aus den ersten zwei Spielen holprig verlief.

Am Mittwoch gab es bei den Franken eine weitere gute Nachricht: Abwehrspieler Erik Wekesser ist nach seinem Totalschaden im rechten Knie wieder komplett ins Mannschaftstraining eingestiegen - und das früher als erwartet.

Kreuzbandriss - und mehr

Am 13. November 2022 hatte sich der heute 26-Jährige im Heimspiel gegen den SC Paderborn ein Kreuzband gerissen. Laut Nürnbergs Sportvorstand Dieter Hecking war die Verletzung aber noch weitaus "komplexer". "Die Verletzung war nicht nur ein Kreuzbandriss, das war ein bisschen mehr", wird Hecking von der Nürnberger Zeitung zitiert. Nun ist die lange Leidenszeit für Wekesser, 2022 von Jahn Regensburg gekommen, vorbei.

An seinem Comeback arbeitet auch Mats Möller Daehli. Der 28-jährige norwegische Mittelfeldspieler kann nach Vereinsangaben sein Pensum immer weiter steigern. Er plage sich nach wie vor mit Leistenbeschwerden herum, die auf eine hohe Belastung durch die kurzen Sommerpausen in den zurückliegenden Jahren zurückzuführen seien.

Hungbo und Lohkemper bald wieder im Lauftraining

Nachdem die Knieschwellungen bei Neuzugang Joseph Hungbo (kam von Huddersfield Town) und Felix Lohkemper abgeklungen sind, konnte auch die ursprüngliche Diagnose der medizinischen Abteilung bestätigt werden. Bei Hungbo wurden ein paar Fasern im Außenband in Mitleidenschaft gezogen. Bei Lohkemper ist das Innenband leicht angerissen. Hungbo soll noch in dieser Woche, Lohkemper in den kommenden Tagen wieder ins Lauftraining einsteigen.

Eine Alternative für Nürnbergs Chefcoach Cristian Fiel stellen sie am Sonntag beim Gastspiel beim VfL Osnabrück (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) jedoch nicht dar.

Wie die Franken mitteilten, sollen zudem Florian Flick, Ivan Marquez, Jannik Hofmann und Jens Castrop bald wieder ins Mannschaftstraining des Club einsteigen.