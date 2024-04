Nach Kommentar über Yamal: PSG und Barca boykottieren TV-Sender

Ein Kommentar des ehemaligen Simeone-Assistenten German "Mono" Burgos hat für Aufregung rund um das Champions-League-Spiel zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Barcelona gesorgt.

Startelfeinsatz mit Rekord: Lamine Yamal am Mittwochabend in Paris. IMAGO/ZUMA Wire

Als der 3:2-Coup des FC Barcelona bei Paris Saint-Germain am Mittwochabend perfekt war, musste ein spanischer TV-Sender auf Interviews mit den Beteiligten verzichten. Weil ein TV-Experte kurz vor dem Anpfiff einen diskriminierenden Kommentar abgegeben hatte, boykottierten beide Klubs nach dem Champions-League-Viertelfinalhinspiel im Parc de Princes Movistar+.

Als die Kamera auf Barca-Juwel Lamine Yamal geschwenkt hatte, der gerade am Ende des Aufwärmens seine Ballfertigkeiten unter Beweis stellte, hatte German "Mono" Burgos gesagt: "Wenn es für ihn nicht gut läuft, kann er noch an einer Ampel enden." Der 54 Jahre alte Argentinier, der bis vor vier Jahren Assistent von Trainer Diego Simeone bei Atletico Madrid war, spielte damit darauf an, dass in Spanien immer wieder Menschen in Armut, oft Migranten, an Ampeln um Geld betteln, indem sie etwa Bälle jonglieren.

Beide Klubs "sehr verärgert" über Burgos

Burgos' als mindestens unpassend, teils auch rassistisch aufgefasster Kommentar sorgte umgehend für viel Kritik in den sozialen Medien und hatte zur Folge, dass Movistar+ seinen Zuschauern nach der Partie in Paris erklären musste, dass man ihnen leider keine Interviews mit PSG- oder Barca-Spielern anbieten könne. Moderator Ricardo Sierra berichtete, beide Klubs seien "sehr verärgert", und entschuldigte sich öffentlich.

Burgos, seit seinem Aus bei Aris Saloniki im Sommer 2022 ohne Trainerjob, beteuerte, er habe niemanden "verletzen wollen", und betonte: "Wenn sich jemand beleidigt gefühlt hat, entschuldige ich mich öffentlich."

Yamal hatte gegen PSG in der Startelf gestanden und damit einen neuen Altersrekord in der Champions League aufgestellt: Mit 16 Jahren und 272 Tagen war er der jüngste Spieler, der je in einem Viertelfinale begann. Der Youngster wurde allerdings in der 61. Minute ausgewechselt und damit kurz bevor seine Teamkollegen aus einem 1:2-Rückstand noch einen 3:2-Sieg machten.