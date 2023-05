Nach "kollektiver Depression": Enochs ist Regensburgs "letzte Patrone"

Trotz einer Jobgarantie im Februar trennte sich Jahn Regensburg unter der Woche von Mersad Selimbegovic. "Nachher ist man immer schlauer", erklärte der Vorstandsvorsitzende Hans Rothammer die Entscheidung. Mit Joe Enochs soll in den letzten drei Partien doch noch der Klassenerhalt gelingen.

Der SSV Jahn Regensburg hat sich drei Spieltage vor dem Saisonende von Trainer Mersad Selimbegovic getrennt und Joe Enochs als Nachfolger vorgestellt. Bevor dieser aber auf der Pressekonferenz zum 32. Spieltag zu Wort kam, nutzte der Vorstandsvorsitzende Hans Rothammer die Chance, die Entscheidung zu begründen.

Noch im Februar gab es für Selimbegovic beim Jahn eine Jobgarantie, etwa einen Monat später bekam der Coach erneut Rückendeckung. Dennoch folgte die Entlassung beim Vorletzten der 2. Bundesliga. "Nachher ist man immer klüger. Ich bin der Meinung, zum Zeitpunkt, als wir den Treueschwur abgegeben haben, dass er da richtig war", bekräftigte Rothammer.

Doch die gewünschte Wirkung blieb aus. "Wir haben uns, als wir die Jobgarantie ausgesprochen haben, erwartet, dass die Mannschaft gut spielt, dass sie engagiert spielt, was sie auch getan hat, aber dass sie auch Ergebnisse bringt. Diese sind nicht eingetroffen."

Sandhausen-Pleite als Wendepunkt

Ein Wendepunkt sei das 1:2 beim SV Sandhausen gewesen. "Beim Sandhausen-Spiel hat man nicht den Eindruck gehabt, dass wir alle PS auf den Rasen bringen, die wir haben", erinnerte sich der Vorstandsvorsitzende. "Ich habe danach mit Spielern gesprochen und man hatte das Gefühl, dass so eine kollektive Depression über der Mannschaft liegt."

Ein möglicher Grund dafür seien die fehlenden Resultate gewesen. "Wenn man immer wieder hört, ihr habt gut gespielt, ihr wart die bessere Mannschaft, aber man bringt keine Punkte mit nach Hause, das macht dann auch was mit den Spielern." So entschied man sich nach der erneuten Niederlage bei Hansa Rostock (0:2), "die letzte Patrone zu schießen, die wir noch haben, um den Klassenerhalt vielleicht doch noch zu schaffen".

Nach dem Entschluss am Montag und dem Gespräch mit Selimbegovic am Dienstagvormittag, gab es bereits am Nachmittag ein Treffen mit Enochs. Noch am Abend habe der gebürtige US-Amerikaner als Nachfolger festgestanden. Schon am Folgetag stand der neue Mann erstmals auf dem Trainingsplatz.

Enochs sieht "gute Voraussetzungen, die kleine Chance wahrzunehmen"

Dort habe er "eine Mannschaft vorgefunden, die wirklich in Takt ist, die sich wirklich Gedanken macht. Das zeigt mir, dass es ihnen sehr nah gegangen ist", gab Enochs einen Einblick. Auch das Trainerteam, das der 51-Jährige zunächst von seinem Vorgänger übernimmt, sei "in Takt und sehr professionell". Enochs zeigte sich überzeugt: "Es sind gute Voraussetzungen, diese kleine Chance, die wir haben, wahrzunehmen."

Dem Jahn fehlen drei Spieltage vor Schluss sechs Punkte zum rettenden Ufer. Der Abstand zu Arminia Bielefeld auf Relegationsplatz 16 beträgt zwei Punkte."Wir wollen das Wunder schaffen, wir glauben an die Chance", betonte der Coach. "Das Trainerteam glaubt daran, die Vereinsführung glaubt daran und die Mannschaft glaubt daran. Das ist das Wichtigste. Ich tue es sowieso, ich bin ein sehr optimistischer Mensch und ich habe schon so viel im Fußball erlebt."

Gleich zum Auftakt wartet ein echter Härtetest auf den neuen Mann an der Seitenlinie. Am Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) ist der Hamburger SV zu Gast. "Ich habe so eine Vorfreude auf das Spiel und ich glaube die Mannschaft auch", blickte Enochs auf die Partie vor ausverkauftem Haus voraus. "Etwas Besseres gibt es nicht!"

Nicht mit dabei ist der rotgesperrte Leon Guwara. Auch für Oscar Schönfelder kommt ein Einsatz nach seinem Kreuzbandriss noch zu früh. In den nächsten Wochen könnte der Linksaußen aber wieder eine Option sein. Auch Minos Gouras (Sprunggelenk) fällt aus. Blendi Idrizi (nach Muskelfaserriss) und Sebastian Nachreiner (gebrochene Nase) sind fraglich.