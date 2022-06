Nach Kollaps: US-Synchronschwimmerin Alvarez nicht im Team

Synchronschwimmerin Anita Alvarez ist nach ihrem Kollaps nicht im Team-Finale bei den Weltmeisterschaften in Budapest gestartet.

Die zweimalige Olympiasiegerin verfolgte den Auftritt ihrer acht Teamkolleginnen am Freitag im Freiluftpool auf der Margareteninsel vom Beckenrand. Nach der Performance umarmte die 25-Jährige die anderen Schwimmerinnen aus den USA. Alvarez war unmittelbar nach ihrer freien Solo-Kür am Mittwoch im WM-Becken ohnmächtig geworden, untergegangen und von ihrer Trainerin Andrea Fuentes sowie einer weiteren Person gerettet worden.

Am Donnerstag hatte Fuentes noch offen gelassen, ob Alvarez das Team-Finale in der Freien Kür schwimmen kann oder nicht. Bezüglich des Gesundheitszustands ihrer Athletin hatte sie Entwarnung gegeben. "Die Ärzte haben alle Vitalwerte überprüft und alles ist normal: Herzfrequenz, Sauerstoff, Zuckerwerte, Blutdruck, und so weiter - alles ist in Ordnung", schrieb Fuentes auf Instagram.

Das US-Team belegte am Ende den neunten Platz. Gold sicherte sich China. Silber ging an die Ukraine, Bronze an Japan.