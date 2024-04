Nach Kollaps: Kein Hinweis auf Herzprobleme bei Maanum

Entwarnung für die Norwegerin Frida Maanum von Arsenal WFC: Nach ihrem Zusammenbruch im Ligapokal-Finale werden bei Untersuchungen keine Herzprobleme festgestellt.

In stabilem Zustand: Frida Maanum. IMAGO/Shutterstock

Gute Nachrichten für Arsenal-Profi Frida Maanum: Nach ihrem Zusammenbruch beim Ligapokal-Finale sind keine offensichtlichen Probleme am Herzen festgestellt worden. Der 24-Jährige habe sich nach dem Vorfall am vergangenen Sonntag mehreren Untersuchungen und umfangreichen Tests unter der Aufsicht von zwei führenden Kardiologen unterzogen, teilte Arsenal am Donnerstag mit.

Maanum habe ein Gerät zur Überwachung der Herzfunktion erhalten. Sie werde schrittweise ins Training zurückkehren, das zunächst sorgfältig beobachtet werde. Erst danach könne über ein Comeback entschieden werden. Ihre Teilnahme an den bevorstehenden EM-Qualifikationsspielen der norwegischen Nationalmannschaft gegen Finnland und die Niederlande musste die Mittelfeldspielerin aufgrund der laufenden Untersuchungen absagen.

Zusammenbruch im Ligapokal-Finale

Maanum war in der Nachspielzeit des Ligapokal-Finales, das Arsenal mit 1:0 gegen Meister FC Chelsea gewann, ohne Fremdeinwirkung zusammengebrochen. Sie musste daraufhin minutenlang auf dem Spielfeld behandelt werden. Sie wurde schließlich auf einer Trage vom Platz gebracht. Ihr Klub gab später Entwarnung, Maanum sei in einem stabilen Zustand.