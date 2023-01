Nach Knöll-Abschied: Aalens Korb bleibt ein Thema bei Kickers Offenbach

Nach Jakob Lemmer hat Kickers Offenbach mit Törles Knöll eine weitere Offensivkraft verloren. Jetzt richtet der OFC den Blick auf mögliche Neuzugänge, eine Spur führt zum VfR Aalen.

Das geplante erste Testspiel gegen RW Erfurt kurzfristig ausgefallen, in Törles Knöll einen weiteren Spieler abgegeben: Kickers Offenbach hat ein Wochenende hinter sich, das so nicht geplant war. Geschäftsführer Matthias Georg beurteilt das Geschehen aber gewohnt nüchtern-realistisch.

"Der Platz war nach den Niederschlägen angefroren, da macht es keinen Sinn", erklärte Georg die Spielabsage. Stattdessen setzte Trainer Ersan Parlatan eine Laufeinheit an, bei der Törles Knöll fehlte. Der Mittelstürmer - vor der Saison mit großen Erwartungen vom insolventen Drittligisten Türkgücü München gekommen - hat sich einem kroatischen Zweitligisten angeschlossen. "Törles hat uns eindringlich um eine Beendigung seines Vertrags gebeten, um im Ausland einen persönlichen Neuanfang zu starten. Er hat den klaren Anspruch, unumstrittener Stammspieler zu sein. Das konnten wir ihm nicht garantieren", erklärte Georg. Knöll hatte in 13 Einsätzen zwei Tore und zwei Vorlagen verbucht, allerdings nie die erhoffte Hauptrolle gespielt. "Es ist schade. Er hat Potenzial, aber er hatte nicht mehr das Selbstvertrauen", so Georg weiter.

Breit besetzter Kader

Nach Jakob Lemmer (8 Tore) verliert der OFC somit eine weitere Offensivkraft. Georg deutete an, dass die Abgänge aber nicht eins zu eins ersetzt werden: "Wir haben keinen großen Kader, aber einen sehr breit besetzten, in dem jeder den Anspruch hat, Stammspieler zu sein." Im bevorzugten 4-2-3-1- System stehen in Philipp Hosiner, Dejan Bozic und Lucas Hermes noch immer drei Mittelstürmer zur Verfügung. Auch auf den Außenbahnen ist mit Rafael Garcia, Dominik Wanner und Shako Onangolo viel Qualität vorhanden.

Kein Thema mehr für die Wintertransferperiode ist derweil Manuel Simons. Der Linksaußen vom rheinland-pfälzischen Oberligisten FV Engers hatte im Probetraining Eindruck hinterlassen, sich dann aber eine Prellung zugezogen. Der 22-Jährige hatte zudem betont, dass er aus beruflichen Gründen die Saison in Engers zu Ende spielen wolle.

Ein Thema ist dagegen immer noch Mittelfeldspieler Sascha Korb. Es bleibt jedoch dabei, dass der OFC nicht gewillt ist, Ablöse an Ligarivale VfR Aalen zu zahlen, bei dem der 29-Jährige noch bis Sommer Vertrag hat.