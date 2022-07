Nach Knie-OP in Innsbruck: Ngankams Reha läuft nach Plan

Seinen 22. Geburtstag an diesem Mittwoch hätte Jessic Ngankam gern im Hertha-Camp in England gefeiert. Stattdessen ackert der am Knie verletzte Stürmer in Berlin in der Reha. Die läuft bislang nach Plan.

Aus Herthas Trainingslager in Burton upon Trent berichtet Steffen Rohr

Als die nähere Zukunft von Jessic Ngankam geregelt war, sagte er dem kicker Anfang Juni, was sein Ziel für die neue Saison ist: "Ich will nun bei Hertha zeigen, was ich drauf habe." Dafür braucht er noch etwas Geduld. Am 28. Juni verletzte sich Ngankam im ersten Hertha-Trainingslager in Kienbaum bei einem Press-Schlag am linken Knie, in dem er sich vor einem Jahr - zwei Tage nach der Ausleihe von Hertha zur SpVgg Greuther Fürth - einen Kreuzbandriss zugezogen hatte. Der Rückschlag ist jetzt drei Wochen her, seitdem herrscht öffentlich Funkstille. Nach kicker-Informationen unterzog sich Ngankam wegen der Verletzung einem arthroskopischen Eingriff in Innsbruck bei dem renommierten Kniechirurgen und Gelenkspezialisten Dr. Christian Fink, der zahlreiche Sportstars (u.a. Lindsey Vonn, Felix Neureuther, Niklas Süle, Leroy Sané) operiert hat.

Dem Vernehmen soll es sich bei der aktuellen Blessur nicht um eine neuerliche Schädigung des Bandapparates, sondern um eine Verdrehung des Kniegelenks handeln. Die OP, so hört man, verlief gut. Auch die Reha, die Ngankam in Berlin absolviert, verläuft nach kicker-Informationen bislang nach Plan. In zwei bis drei Wochen könnte der 22-Jährige auf den Platz zurückkehren. Dann will er nach verpasster Saisonvorbereitung den Rückstand zügig aufholen und zeigen, dass er Hertha helfen kann. Bundesliga-Absteiger Fürth hatte - für Hertha überraschend - Ende Mai die im Leihvertrag fixierte Kaufoption von über 1,5 Millionen Euro für den Angreifer gezogen. Hertha machte daraufhin vom Rückkaufsrecht Gebrauch, das etwa 500 000 Euro über Fürths Kaufsumme lag, und verlängerte Ngankams Vertrag vorzeitig um zwei Jahre bis 2025.

Zwei Tore, ein Assist nach dem Kreuzbandriss

Der Klub traut dem im Zentrum und auf dem Flügel flexibel einsetzbaren Eigengewächs, das durch Torgefährlichkeit und Robustheit glänzt, viel zu. Und Ngankam will wie schon in der vergangenen Saison beweisen, dass er aus einer Verletzungspause stark zurückkommt. Nach seinem Comeback nach dem Kreuzbandriss hatte er für die Franken in den letzten sechs Saisonspielen mit zwei Toren und einem Assist für Furore gesorgt. Dem kicker sagte er Anfang Juni: "Ich habe viel kämpfen und ackern müssen, um dahin zu kommen, wo ich jetzt bin. Aber es ist immer schön, wenn es sich lohnt." Es soll sich auch diesmal lohnen.