Nach Knie-OP: Bielefeld verlängert mit Sarenren Bazee

Erst am Montag wurde Noah Joel Sarenren Bazee operiert, zwei Tage später verlängerte Arminia Bielefeld den Vertrag mit dem Mittelfeldspieler.

Es passierte am vergangenen Mittwoch im Zweitrundenpokalmatch Bielefelds gegen den HSV (3:4 i.E.). Ohne Einwirkung eines Gegenspielers blieb Sarenren Bazee in der Anfangsphase im Rasen hängen und musste bereits nach 17 Minuten ausgewechselt werden. Die anschließende Diagnose war niederschmetternd, der 27-Jährige hat sich eine Ruptur des vorderen Kreuzbandes zugezogen und wird lange ausfallen - aller Voraussicht nach für den Rest der Saison.

Am lädierten linken Gelenk wurde Sarenren Bazee nach Angaben der Bielefelder bereits am Montag erfolgreich operiert, seine Reha kann er nun aber mit reichlich Rückenwind abgehen. Denn der DSC hat seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag vorzeitig verlängert. Eine Laufzeit des neuen Kontrakts teilte der Drittligist am Mittwoch nicht mit.

Wir wollen unserer Mannschaft und auch ihm als unserem Spieler ein klares Signal senden Sport-Geschäftsführer Michael Mutzel und Cheftrainer Mitch Kniat

"Noah hat vor seiner Verletzung starke Leistungen im Trikot von Arminia Bielefeld gezeigt", werden Sport-Geschäftsführer Michael Mutzel und Cheftrainer Mitch Kniat gemeinsam auf der Klub-Website zitiert. "Wir wollen unserer Mannschaft und auch ihm als unserem Spieler ein klares Signal senden. Noah soll sich jetzt auf seine intensive Reha konzentrieren und er kann sich sicher sein, wie und wo es im kommenden Sommer für ihn weitergeht - nämlich bei der Arminia."

Der bei Hannover 96 ausgebildete Mittelfeldspieler wechselte vor dieser Saison vom FC Augsburg zu den Ostwestfalen. In seinen bisherigen neun Drittligaeinsätzen gelang ihm ein Tor, weitere drei bereitete er zudem vor.

Sarenren Bazee: "Diese Vertragsverlängerung pusht mich"

"Ich bin für dieses Vertrauen extrem dankbar und spüre auch durch diese Entscheidung, dass es im August absolut richtig war, nach Bielefeld zu wechseln", sagte Sarenren Bazee. "Diese Vertragsverlängerung pusht mich. Ich verstehe sie als Vertrauensbeweis des Klubs und gleichzeitig als Verpflichtung für mich, jeden Tag mit Zuversicht und positiver Energie an meinem Comeback zu arbeiten."