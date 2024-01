Nach Knäbel-Aus: Schalke bemüht sich wohl um Wilmots-Rückkehr

Nach der vorzeitigen Trennung von Sportvorstand Peter Knäbel kündigten die Verantwortlichen auf Schalke "weitere Schritte" bei der Umstrukturierung auf der Führungsebene an. Eine Spur führt laut Medienberichten zu Marc Wilmots.

Marc Wilmots ist auf Schalke im Gespräch. DeFodi Images via Getty Images

Am Neujahrstag verkündete der FC Schalke 04, dass Sportvorstand Peter Knäbel mit sofortiger Wirkung sein Amt niederlegt und beim Zweitligisten bis zum Ende seines Vertrages im Sommer nunmehr lediglich als Berater tätig ist. Nun ranken sich Gerüchte um einen Altbekannten, der Knäbels indirekte Nachfolge antreten soll, nachdem Aufsichtsratsvorsitzender Axel Hefer im Rahmen der Trennung von Knäbel bereits angedeutet hatte, dass "weitere Schritte (...) entsprechend zeitnah durch den Vorstand erfolgen" werden.

Laut Medienberichten aus Belgien sowie der "Bild" soll Marc Wilmots - von 1996 bis 2000 sowie von 2001 bis 2003 in Diensten von S04 - ein Amt in der sportlichen Leitung übernehmen und noch in dieser Woche ins Trainingslager der Königsblauen, die vom heutigen Dienstag bis einschließlich 10. Januar im portugiesischen Albufeira weilen, nachreisen.

Hefer und Vorstandsvorsitzender Matthias Tillmann, der sein Amt am Dienstag aufnahm, sollen sich für eine Rückkehr des einstigen Stürmers stark gemacht haben, der auf Schalke Teil der legendären "Eurofighter" ist. Beim Finalsieg im UEFA-Cup über Inter Mailand (4:1 i. E.) in der Saison 1996/97 steuerte Wilmots im Elfmeterschießen den entscheidenden Treffer bei.

Schalke plant ohne Sportvorstand

Aktuell ist unklar, welchen Posten Wilmots übernehmen soll. Hefer hatte klargemacht, den Fußball auf Schalke künftig ohne die Position des "Vorstand Sport" - also Knäbels Posten - "neu zu strukturieren". Folglich ist eine Manager-Funktion ähnlich der von Sportdirektor André Hechelmann denkbar, beispielsweise als Technischer Direktor. Zuletzt war der 54-Jährige als Trainer bei Raja Casablanca in Marokko tätig, seit der Trennung im Februar 2022 ist der Belgier vereinslos.