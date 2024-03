Nach Kleine-Bekel-Schock: Feiert Johansson bei Kiel sein Comeback?

Er war aus der Defensive von Holstein Kiel nicht mehr wegzudenken, doch für Colin Kleine-Bekel ist die Saison vorzeitig beendet. Ein Rückkehrer könnte die Lücke stopfen.

Kleine-Bekel ist der Shootingstar im Team von Holstein Kiel in dieser Saison. Der 21-Jährige bestritt all seine 24 Saisonspiele von Beginn an, mit einem kicker-Notenschnitt von 3,02 ist er der beste Defensivakteur der Störche bis dato. Doch nach der Länderspielpause wird Kleine-Bekel nicht mehr eingreifen können, denn beim 0:0 der deutschen U 21 gegen den Kosovo riss sich der Innenverteidiger das Kreuzband im linken Knie - Saisonaus!

Trainer Marcel Rapp muss also einen Ersatz für einen seiner absoluten Leistungsträger suchen. Als erster Kandidat kann Carl Johansson gelten. Der Schwede kam vor dieser Spielzeit als Ersatz für den zum FC St. Pauli abgewanderten Ex-Abwehrchef Hauke Wahl vom schwedischen Erstligisten IFK Göteborg an die Förde, doch hinter dem 29-Jährigen liegen Monate zum Vergessen. Eine Meniskusverletzung sowie längere Zeit anhaltende Patellasehnenbeschwerden verhinderten, dass Johansson die Erwartungen an ihn erfüllen konnte. Ganze vier Einsätze in der 2. Liga stehen bisher für ihn zu Buche, dabei wurde er zweimal kurz vor Schluss eingewechselt.

Johansson: "Im Moment fühle ich, dass bald wieder 100 Prozent möglich sind"

Nun aber könnte Johansson als Vertreter von Kleine-Bekel sein Comeback feiern. Beim jüngsten 2:0 der KSV Holstein bei Aufsteiger SV Elversberg gehörte er erstmals seit dem 10. Spieltag Mitte Oktober wieder dem Kader an. Und einen letzten Härtetest in der U 23 der Kieler in der Regionalliga Nord gegen den VfB Oldenburg (1:3) bestand er unter Wettkampfbedingungen ohne Probleme.

"Im Moment fühle ich, dass bald wieder 100 Prozent möglich sind", sagte der für seine rustikale Zweikampfführung bekannte Skandinavier in der zurückliegenden Woche vorsichtig optimistisch. Alles deutet also darauf hin, dass Johansson am kommenden Samstag (13 Uhr) im Heimspiel gegen den FC Hansa Rostock sein Comeback in der Kieler Startelf feiern wird.

Eine weitere Alternative stellt zudem Marco Komenda dar. Der 27-Jährige klagte zuletzt aber über leichte Kniebeschwerden und verpasste deswegen auch den Auswärtserfolg der Kieler in Elversberg.