Nach Klassenerhalt in Cagliari: Ranieri tritt zurück

Zwei Tage nach der Rettung von Cagliari Calcio hat Trainer Claudio Ranieri sein Amt niedergelegt. Es könnte die letzte Station des 72-Jährigen gewesen sein.

Sein Vertrag auf Sardinien wäre noch bis 2025 gelaufen. Doch nach dem gelungenen Klassenerhalt mit Cagliari Calcio haben sich der Verein und Trainer Claudio Ranieri auf eine vorzeitige Vertragsauflösung geeinigt.

Damit tritt der bis dato älteste Trainer zurück, der in den europäischen Top-5-Ligen aktiv war. Zunächst von seinem Posten in Cagliari, es kursieren aber auch Gerüchte, dass der inzwischen 72 Jahre alte Italiener seine Karriere komplett beenden wird.

Ranieri bezeichnete das Saisonende als "richtigen Zeitpunkt", sein erfolgreiches Kapitel auf Sardinien zu beenden. Er hatte den Posten am Neujahrstag 2023 in der Serie B angetreten und Cagliari ein halbes Jahr später zum Aufstieg geführt. Nun hat Ranieri am vorletzten Spieltag den Klassenerhalt erreicht. Es ist ein versöhnliches Ende für den Verein, der im Januar den Tod seiner größten Vereinsikone Luigi Riva betrauerte.

Der größte Triumph in Leicester

Sollte Ranieri seine illustre Trainerkarriere nun beenden, würde sich ein Kreis schließen. Zwischen 1988 und 1991 hatte er die Sarden schon einmal betreut - und sogar aus der dritten in die erste Liga geführt. Es war der Durchbruch Ranieris, der in der Folge bei vielen großen Vereinen an der Seitenlinie stand.

"In beiden Amtszeiten führte er den Klub dorthin, wo er hingehört", schrieb Cagliari Calcio in einem Statement des großen Dankes. "Mister Ranieri ist erneut ein Meisterwerk gelungen, es war wie im Film. Ein Kreis hat sich geschlossen." Von Tränen der Freude und der Dankbarkeit war die Rede.

Über Neapel und Florenz war der einstige Abwehrspieler in Spanien beim FC Valencia und Atletico Madrid gelandet, zwischen 2000 und 2004 trainierte er den FC Chelsea. Es folgten weitere Stationen in seiner Heimat bei Juventus Turin, AS Rom oder Inter Mailand, in Frankreich bei der AS Monaco. 2014 trainierte Ranieri kurzzeitig - erfolglos - die griechische Nationalmannschaft. Ehe er 2015/16 Leicester City, ein Kellerkind der Premier League, sensationell zur englischen Meisterschaft führte. Ranieris einzige Meisterschaft, sein wohl größer Triumph.