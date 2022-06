Nach Klassenerhalt: Damian Apfeld gibt Kray-Abschied bekannt

Der FC Kray muss sich erneut auf Trainersuche geben. Damian Apfeld hat nach dem geglückten Klassenerhalt seinen Abschied verkündet.

Bereits im Oktober der abgelaufenen Saison musste sich der FC Kray nach dem Rücktritt von Christian Mikolajczak auf Trainersuche begeben. Nach dem geglückten Klassenerhalt in der Abstiegsrunde der Oberliga Niederrhein am letzten Spieltag gegen den Cronenberger SC hat nun auch Nachfolger Damian Apfeld sein Aus beim FCK verkündet.

"Das Spiel gegen Cronenberg war mein letztes Spiel als Trainer des FC Kray. Ich habe mir lange viele Gedanken gemacht. Meine Entscheidung ist das Ergebnis eines langen Gedankenprozesses, und am Ende sind es persönliche Gründe, die zu meiner Entscheidung geführt haben", so Apfeld in einer Vereinsmitteilung.

"Zwar waren es für mich nur acht Monate beim FC Kray, aber dies waren intensive Monate, da wir mit einer jungen Mannschaft eine schwierige Saison zu absolvieren hatten", spricht der 36-jährige Trainer über seine Entscheidung. Trotz aller Widerstände habe sich sein Team entwickelt und am Ende nach Meinung Apfelds auch zurecht den Klassenerhalt geschafft. "Am Ende bin ich auch dankbar, dass der Verein und auch die Verantwortlichen, gerade in der Zeit in der es absolut nicht rund lief, Ruhe bewahrt haben und uns weiter haben arbeiten lassen."

Es sei eine lehrreiche Zeit gewesen, die ihn sicher auch zu einem besseren Trainer gemacht haben. "Ich wünsche dem Verein alles Gute für die Zukunft und ein glückliches Händchen für die anstehende Zeit."