Nach Kind-Abberufung: Hannover droht unabsehbares Chaos

Es waren ganze zwei Sätze, die der Vorstand des Hannoverschen Sportvereins von 1896 e.V. am Mittwochabend mitteilte. Sätze, die die Welt des niedersächsischen Traditionsklubs mächtig durcheinanderwirbeln.

"Martin Kind wurde als Geschäftsführer der Hannover 96 Management GmbH mit sofortiger Wirkung aus wichtigen Gründen abberufen. Die Gremien werden zeitnah über die Neubestellung der Geschäftsführung entscheiden."

Was oberflächlich wie das abrupte Ende einer seit 1997 währenden Ära in der Führung anmutet, könnte Hannover 96 in schwere Turbulenzen führen. Hierzu zunächst ein Blick auf das komplizierte Konstrukt, das sich aus der Ausgliederung des Lizenzfußballs vor 23 Jahren ergeben hatte: Mit der Gründung der "Hannover 96 GmbH & Co. KGaA" hatte die Kapitalseite um Kind das in Hannover in mehrere Gesellschaften aufgeteilte Profifußball-Geschäft übernommen.

Die paritätisch aus e.V. und Profisparte besetzte Management GmbH bestellt die Fußball-Geschäftsführer, also auch Kind. Gemäß der 50+1-Regel gehört sie dem Mutterverein, in dem seit 2019 rund um den Vorsitzenden und dortigen Kind-Nachfolger Sebastian Kramer Vertreter der Fan-Szene das Sagen haben. Ihr ausdrückliches Ziel: Die demokratische Umkehr des einst von Kind eingeleiteten Prozesses der mehrheitlichen Veräußerung des Profifußballs an ihn und die weiteren Gesellschafter, Drogerie-Mogul Dirk Roßmann und Immobilien-Multi Gregor Baum.

In einem speziellen "Hannover-Vertrag" war vor drei Jahren ein Kompromiss geschmiedet worden, nach dem der Verein Personal und Politik der Fußballsparte unangetastet lässt und im Gegenzug regelmäßig Zuwendungen in Millionenhöhe in die marode Breitensport-Kasse fließen.

Hatte diese Übereinkunft mit Martin Kinds Alleingang bei dessen Versuch, den inzwischen schon wieder ausgeschiedenen Ex-Düsseldorfer Robert Schäfer als seinen potenziellen Nachfolger in der Geschäftsführung zu installieren, erste Risse erhalten, so scheint der Verein nun mit der Abberufung des 78-jährigen Profi-Bosses eine Zerreißprobe des Klubs in Kauf nehmen zu wollen.

Wie reagiert Martin Kind?

Mit dem Verlust des Postens als Haupt-Geschäftsführer blieben dem Hörgeräte-Unternehmer lediglich die vergleichsweise unbedeutenden Posten in den Tochtergesellschaften der KGaA, konkret der Investorenfirma "Sales & Service", der Stadiongesellschaft und einem Sicherheits- und Reinigungsdienst.

Ein juristisches Vorgehen Kinds gegen seine Abservierung halten Beobachter nun für einen möglichen Schritt. Ein zäher interner Zwist mitten in der sportlichen Aufbruchstimmung wäre fatal genug. Ein völlig unabsehbares Chaos droht indes, sollten Kind und Mitstreiter in letzter Konsequenz ihr Kapital zurückziehen. Der nun vorgepreschte Mutterverein müsste potente Alternativlösungen präsentieren.