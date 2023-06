Nach Karrierende: Blacha beginnt als Scout bei der SV Elversberg

Unmittelbar nach seinem Karriereende beim SV Meppen hat David Blacha einen neuen Job gefunden. Der 32-Jährige beginnt als Scout bei der SV Elversberg.

Die SV Elversberg rüstet auch im Hintergrund für die 2. Bundesliga auf. Mit David Blacha wurde nun ein neuer Scout verpflichtet, der der Mannschaft von Horst Steffen in der vergangenen Drittliga-Spielzeit noch Punkte kostete.

Mit dem SV Meppen nahm der 32-Jährige seinem neuen Arbeitgeber auf dem Weg in die Zweitklassigkeit gleich zwei Zähler ab. Nach einem 0:0 in der Hinrunde gab es im Rückspiel beim Debüt von Trainer Ernst Middendorp ein 2:2. Das zwischenzeitliche 1:1 erzielte Blacha, der den SVM als Kapitän anführte, sogar höchstpersönlich.

Fast 400 Spiele in der 2. und 3. Liga

Dennoch reichte es am Ende mit dem SV Meppen nicht für den Klassenerhalt. Im Anschluss an die Saison beendete der Mittelfeldspieler seine Karriere. Das Resümee: 77 Einsätze in der zweiten (vier Tore, zwei Vorlagen) und ganze 320 Partien in der dritten Liga (31 Tore, 22 Vorlagen).

Nun beginnt der Mann aus Wickede mit polnischen Wurzeln seine Laufbahn nach der aktiven Karriere bei der SVE. Und das trotz zweier Patzer gegen die Meppener in der Vorsaison in der 2. Bundesliga.

"David hat während seiner aktiven Karriere umfangreiche Kenntnisse erlangt, ist gut vernetzt und in der Bewertung potenzieller Neuzugänge bestens für unseren Verein geeignet", erklärte Elversbergs Sportvorstand Ole Book die Entscheidung, den ehemaligen polnischen U-19-Nationalspieler in die Scouting-Abteilung aufzunehmen.

Aufgabenbereiche: Spielersichtung und Kaderplanung

Blacha selbst freute sich "über die Möglichkeit, nach meiner aktiven Karriere jetzt neue Wege im Profi-Fußball gehen zu können", und betonte: "Die SV Elversberg ist ein sehr interessanter Verein, der über Jahre gute Arbeit geleistet hat. Es ist für mich eine sehr spannende Aufgabe, in Elversberg mitzuwirken und den weiteren Weg mit dem Verein mitzugestalten."

Der Ex-Profi soll künftig den Bereich der Spielersichtung und Kaderplanung verstärken und dafür eng mit Sportvorstand Book zusammenarbeiten, erklärte der Verein.