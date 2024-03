Nach Karriereende: Löwe wird Sportdirektor beim Chemnitzer FC

Chris Löwe bleibt dem Chemnitzer FC nach seinem Karriereende erhalten. Der 34-Jährige wird ab August Sportdirektor bei den Himmelblauen.

Chris Löwe bleibt dem Chemnitzer FC in neuer Funktion erhalten. IMAGO/HärtelPRESS

Nach seinem angekündigten sofortigen Karriereende am Freitag hat Chris Löwe bereits eine neue Aufgabe gefunden. Der 34-Jährige wird dem Chemnitzer FC in neuer Rolle erhalten bleiben - zunächst als sportlicher Berater, ab August dann als Sportdirektor. Diese Personalie verkündete Geschäftsführer Uwe Hildebrand am Ostersonntag bei Löwes Verabschiedung vor dem Derby gegen den FSV Zwickau.

Löwe besetzt damit künftig die vakante Stelle der sportlichen Leitung, die Marc Arnold im Sommer 2023 hinterlassen hat. "Mit dieser Entscheidung gehen wir unseren eingeschlagenen Weg nahtlos weiter. Chris steht wie kein zweiter für Identifikation mit dem Chemnitzer FC und kann auf jahrelange Erfahrung im Profifußball zurückblicken", freut sich Hildebrand in einer Meldung des Klubs über Löwes weiteres Engagement beim CFC.

Chris steht wie kein zweiter für Identifikation mit dem Chemnitzer FC. Uwe Hildebrand, Geschäftsführer

Der Ex-Profi selbst sagt: "Ich will die kommenden Monate nutzen, um den Verein bei der Kaderplanung zu unterstützen, bevor ich ab August voll in meine Rolle als Sportdirektor einsteige. Ich bin überzeugt davon, dass wir den CFC gemeinsam wieder dorthin führen können, wo er hingehört."

Der gebürtige Plauener wurde beim CFC ausgebildet, über Stationen unter anderem in der Bundesliga, 2. Liga und Premier League kehrte Löwe 2022 nach Chemnitz zurück, wo ihn anhaltende Verletzungsprobleme zum Karriereende zwangen.