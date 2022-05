Nach Kantersieg gegen Havelse: Waldhof Mannheim mit Blick Richtung Pokalfinale

Trotz des höchsten Saisonsiegs verpasste Waldhof Mannheim den Sprung auf den begehrten vierten Platz, der zur Teilnahme am DFB-Pokal berechtigt, um einen Punkt. Dennoch geht der Blick nach vorne: Gewinnt Waldhof am Samstag den badischen Landespokal, ist der Mannschaft die Pokalteilnahme sicher.

Mit einem Torspektakel verabschiedete sich Waldhof Mannheim am Samstag aus der Drittliga-Saison. Gegen den bereits feststehenden Absteiger Havelse gewann die Mannschaft um Kapitän Marcel Seegert mit 7:0 - die Fans feierten ihre Mannschaft, obwohl sie den Sprung auf DFB-Pokal-Platz vier knapp verpasste. Logisch, denn im Finale des badischen Landespokals am kommenden Samstag hat Waldhof Mannheim erneut die Chance, mit einem Sieg gegen Siebtligist FC Türkspor Mannheim in den DFB-Pokal einzuziehen.

Den vierten Platz in der Liga wollten die Mannheimer Spieler trotz Aussicht auf einen Pokalsieg gegen den vermeintlichen Außenseiter Türkspor natürlich nicht kampflos an die Konkurrenz verschenken. Die Mannschaft wollte sich nichts nachsagen lassen, wenn die Konkurrenz aus Osnabrück und München Punkte liegen gelassen hätten, wie Routinier Marc Schnatterer nach dem Spiel bei "MagentaSport" erklärte. "Wir haben uns viele Chancen herausgespielt, Tore gemacht und die Zuschauer belohnt - bisschen schade, dass es nicht ganz gereicht hat, noch auf den vierten Platz vorzuspringen."

Wir wollen natürlich nächste Woche mit dem Pokalsieg die Kirsche oben drauf legen. Marc Schnatterer

Von Wehmut war dennoch keine Spur zu sehen: "Es gab Tiefen, aber es gab auch mehr Höhen - es war eine erfolgreiche Saison. Wir wollen natürlich nächste Woche mit dem Pokalsieg die Kirsche oben drauf legen." Mit einem Sieg gegen Türkspor kann Waldhof nicht nur eine gute Saison mit dem DFB-Pokal-Einzug krönen, sondern auch den scheidenden Trainer Patrick Glöckner gebührend verabschieden.

Der 45-Jährige verlässt Mannheim nach zwei Jahren einvernehmlich, sein Vertrag wurde nicht verlängert. "Er war mit ein Grund, warum ich hergekommen bin im letzten Sommer", beschreibt Schnatterer sein Verhältnis zum Trainer. Er wäre froh gewesen, wenn Glöckner noch ein weiteres Jahr in Mannheim geblieben wäre, blickt jetzt aber nach vorne und möchte mit einem neuen Trainer an der Seitenlinie wieder angreifen und "schauen, was möglich ist".

Zukunftsfrage noch nicht geklärt

Ob und wo Glöckner in der neuen Spielzeit an der Seite stehen wird? "Das weiß ich nicht. Erstmal muss ich mich arbeitslos melden", scherzte der Trainer am "MagentaSport"-Mikrofon nach dem Spiel. Bevor er sich um die Frage nach der eigenen Zukunft kümmert, wird er seine Mannschaft aber wohl erstmal noch optimal auf das Pokalfinale vorbereiten wollen. Das Spiel um das DFB-Pokal-Ticket steigt am Samstag (14.15 Uhr).