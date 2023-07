Nach Kanté und Benzema: Fabinho schließt sich Al-Ittihad an

Fabinho (29) hat den FC Liverpool wie erwartet verlassen. Der Brasilianer ist damit der nächste zentrale Mittelfeldspieler der Reds, den es nach Saudi-Arabien zieht.

Es war schon länger erwartet worden, am Montagabend schließlich erfolgte die Vollzugsmeldung: Fabinho, der bereits nicht mit Jürgen Klopps Team nach Deutschland ins Traingslager gereist war, wechselt vom FC Liverpool zu Al-Ittihad in die Wüste.

Beim saudischen Klub, der von Ex-Wolves- und Spurs-Coach Nuno Espirito Santo trainiert wird und bereits die namhaften Akteure Jota, N'golo Kanté sowie Karim Benzema verpflichtet hatte, erhielt der brasilianische Nationalspieler einen Dreijahresvertrag samt hohem Gehalt. Die Reds haben für den 29-Jährigen - einst für 45 Millionen Euro aus Monaco geholt - offenbar 46 Millionen Euro Ablöse bekommen.

Fabinho spricht vom Verlassen der "Heimat"

Während der LFC sich in einer offiziellen Mitteilung beim 29-Jährigen knapp "für all seine Beiträge zu den Erfolgen des Vereins" bedankte, wurde Fabinho emotionaler. Er verlasse seine "Heimat", schrieb er via sozialer Medien. Fünf Jahre über habe Fabinho Liverpool "mit der größtmöglichen Ehre und Freude" vertreten.

Obwohl der zentrale Mittelfeldmann Liverpool "liebe", und das "mit einem Herzen voller Freude", entschloss er sich zum Schritt in die Wüste. Jedoch nicht ohne sich "für alles, was wir gemeinsamt erreicht haben", bei den Reds zu bedanken.

Sein neuer Klub Al-Ittihad bezeichnete den Leistungsträger als "herausragenden Spieler", der in der kommenden Phase, "die mehrere nationale und internationale Wettbewerbe umfasst", als Stütze diene.

Vorstellung samt Tiger für fünften LFC-Mittelfeldabgang

Präsentiert hatte der Verein das neueste "Zugpferd" mit einem echten an die Kette gelegten Tiger, den Fabinho dabei selbst als eine Art "Haustier an der Leine" auf einem Gehsteig präsentierte. Im Anschluss wurden noch Fotos veröffentlicht, wie der gezähmte Tiger sowie ein anderer von ihm gestreichelt wurde.

Liverpool hat in diesem Sommer bereits fünf Mittelfeldspieler abgegeben. Ex-Kapitän Jordan Henderson zog es, samt einiger Unmutsbekundungen, ebenfalls nach Saudi-Arabien (zu Al-Ettifaq). Routinier James Milner (Brighton), Alex Oxlade-Chamberlain (vereinslos) und Naby Keita (Bremen) hatten den Verein ablösefrei verlassen.