Nach Kampfansage: Lewis verliert gegen Anderson

Am Donnerstagabend gab es früh im Turnier ein Duell zweier Ex-Weltmeister: Gary Anderson setzte sich gegen Adrian Lewis durch (3:1).

"Es tut mir leid für Gary, er hat Pech, dass er in der zweiten Runde gegen einen zweimaligen Weltmeister spielt", hatte Lewis die Partie im Interview im Vorfeld angeheizt. Der Engländer hatte sich 2011 und 2012 dem WM-Titel geholt. Aber auch Anderson weiß, wie man das größte Darts-Turnier der Welt gewinnt, er sicherte sich 2015 und 2016 die Trophäe.

Seinen großen Worten vor dem Duell ließ Lewis dann allerdings nicht viel folgen. Zwar sicherte sich "Jackpot" den ersten Satz, den er auch eröffnet hatte, mit 3:2, aber danach kam nicht mehr viel. Für Anderson, die Nummer sechs der Welt, war es als gesetzter Spieler das erste Spiel des Turniers, vielleicht brauchte er auch deshalb etwas Anlaufzeit.

Aber nach dem ersten Satz flog der "Flying Scotsman" los. Der Schotte holte sich drei Durchgänge in Folge, gab in dieser Zeit nur noch ein Leg ab. Lewis wirkte überfordert, leistete sich zu viele kleine Fehler auf die Doppel. Anderson machte es souverän und stand am Ende völlig verdient in der dritten Runde.