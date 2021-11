Nach juristischer Prüfung: Schalke verzichtet auf offiziellen Protest

Obwohl das Zustandekommen des Bremer Ausgleichs gegen Schalke auf einem fehlerhaften Eingreifen des VAR beruhte, verzichtet Schalke 04 darauf, Protest gegen die Spielwertung einzulegen.

Bei der Aufarbeitung des 1:1 bei Werder Bremen hat Schalke 04 offenbar erwogen, Rechtsmittel einzulegen, rückte davon aber bis Sonntagabend wieder ab. "Eine Erkenntnis ist, dass ein offizieller Protest nicht zielführend ist. Nach eingehender juristischer Prüfung hat sich Königsblau dazu entschlossen, aufgrund geringer Erfolgsaussichten keine sportjuristischen Mittel gegen die Tatsachenentscheidung einzusetzen", hieß es in einer Mitteilung des Vereins.

Bereits am Nachmittag hatte der DFB zugegeben, dass eine Intervention von VAR Christian Dingert nach dem Zweikampf zwischen Henning Matriciani und Bremens Roger Assalé nicht angemessen gewesen sei. Schiedsrichter Tobias Stieler revidierte seine ursprüngliche Entscheidung dabei. Hinter den Kulissen hat es vonseiten des DFB tags darauf eine Kontaktaufnahme mit Schalke 04 gegeben. Der Verein habe dies genutzt, "um die grundsätzliche Anwendungspraxis des VAR zu hinterfragen".

"Am Ergebnis, nämlich dass wir statt drei nur einen Punkt mitnehmen, ändert das nichts", weiß auch Vorstand Peter Knäbel. "Wir sind aber davon überzeugt, dass dieses Wochenende, an dem auch an anderen Standorten strittige VAR-Entscheidungen getroffen wurden, genutzt werden muss, um wichtige Schlüsse für den Fußball zu ziehen."

DFB räumt auch Fehler in Leverkusen ein

Denn auch bei der Partie zwischen Leverkusen und Bochum räumte der DFB einen Fehler ein. Kurz vor der Pause hatte Tah Glück, dass eine nachträgliche VAR-Prüfung einer Zweikampfszene mit Antwi-Adjei keine Elfmeterentscheidung zur Folge hatte. In diesem Fall wäre eine Intervention angebracht gewesen, heißt es auf der Website des DFB dazu.

Eine zentrale Erkenntnis sei deshalb laut Knäbel: "Wir dürfen das Spiel nicht zu kompliziert machen, es muss verständlich und mit Blick auf die Regelanwendung für Fans und Beobachter berechenbar bleiben. Das war an diesem Wochenende nicht der Fall. Wir gehen davon aus, dass der DFB und seine Schiedsrichter die Spiele detailliert aufarbeiten werden."