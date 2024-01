Nach Jets-Aus: Cook unterschreibt in Baltimore

Die Baltimore Ravens haben für die Play-offs auf der Running-Back-Position nachgelegt. Dalvin Cook hat beim Titelkandidaten unterschrieben.

Wie Cooks Agentur gegenüber US-Medien bestätigte, haben sich der 28 Jahre alte Running Back und die Ravens auf eine Zusammenarbeit verständigt. Cook soll demnach zunächst in den Practice Squad aufgenommen werden, von wo aus er in den kommenden zwei Wochen in den aktiven Kader überführt werden könnte.

Da die Ravens bereits vor dem letzten Spiel den Nummer-1-Seed sicher haben, hat das abschließende Match gegen die Pittsburgh Steelers am Samstagabend keine Relevanz mehr und eine Aufnahme von Cook in den Kader keine Eile. Weil Baltimore außerdem durch die starke Regular Season bereits ein Freilos in der Wild-Card-Round sicher hat, würde Cook erst in der Divisional Round am 20. oder 21. Januar zum Einsatz kommen.

Cook war am Dienstag von den New York Jets entlassen worden, nachdem sich beide Seiten auf eine Trennung verständigt hatten. Der ehemalige Star der Minnesota Vikings war im Sommer nach New York gekommen, um gemeinsam mit Aaron Rodgers einen Super Bowl gewinnen zu können. Die Zusammenarbeit verlief jedoch für beide Seiten enttäuschend: Nach Rodgers' früher Verletzung spielten die Jets keine Rolle im Play-off-Rennen - und Cook spielte keine Rolle auf dem Platz. Nie kam der viermalige Pro Bowler über 35 Yards in einem Spiel, zuletzt spielte er bei der Niederlage gegen die Cleveland Browns keinen einzigen Snap.

Bei der Trennung von den Jets hatte Cook Berichten zufolge auch auf Geld verzichtet, um sich für den Rest der Saison einem Play-off-Team anschließen zu können. Nachdem keines der 32 Teams einen Waiver Claim abgegeben hatte, war Cook frei für Verhandlungen - und entschied sich nun offenbar für Baltimore.

Die Ravens zählen zu den Topfavoriten auf den diesjährigen Super-Bowl-Sieg, haben aber Verletzungsprobleme auf der Running-Back-Position. Der eigentliche Starter J.K. Dobbins zog sich bereits im ersten Saisonspiel eine Achillessehnenverletzung zu, zuletzt erwischte es auch Rookie Keaton Mitchell. Cook wird somit das aktuelle Backfield um Gus Edwards, Justice Hill und Melvin Gordon ergänzen.