Nach Irving-Wechsel: Mavs-Youngster glänzen, Nets verlieren

Die Dallas Mavericks haben die Verpflichtung von Kyrie Irving perfekt gemacht und ohne ihren Neuzugang einen Auswärtssieg gefeiert - während die Nets verloren. Die NBA am Dienstagmorgen.

Die Dallas Mavericks haben die spektakuläre Neuverpflichtung von Kyrie Irving offiziell kommuniziert. Die Texaner holen den 30-Jährigen in einem Tauschgeschäft mit den Brooklyn Nets an die Seite ihres Anführers Luka Doncic. In der Nacht auf Dienstag (Ortszeit) zeigten sie, dass sie auch ohne das Topduo gewinnen können.

Im Auswärtsspiel bei den Utah Jazz, das Doncic wegen einer Fersenverletzung verpasste, gelang den Mavericks ein 124:111-Sieg. Die Youngster Josh Green (22) und Jaden Hardy (20) überzeugten mit jeweils 29 Zählern und stellten damit einen Karriere-Spitzenwert auf. Für Irving, 2016 Meister mit den Cleveland Cavaliers um LeBron James, gab das Team um den deutschen Nationalspieler Maxi Kleber neben Spencer Dinwiddie und Dorian Finney-Smith auch einen Erstrunden-Pick 2029 und einen Zweitrunden-Pick 2027 nach Brooklyn ab. Im Gegenzug wechselt Markieff Morris mit Irving zu den Mavs.

Die Nets kassierten in der ersten Partie nach dem spektakulären Deal derweil eine 116:124-Niederlage gegen die Los Angeles Clippers und stehen in der Tabelle der Eastern Conference hinter den Cleveland Cavaliers auf Rang fünf. Die Mavericks sind im Westen Fünfter.

Tatum führt Celtics zum Sieg, Bucks bleiben dran

Bestes NBA-Team sind weiterhin die Boston Celtics, die beim 111:99 im Gastspiel bei den letztplatzierten Detroit Pistons den 38. Sieg im 54. Saisonspiel feierten. Zwei Tage vor dem Topspiel gegen die drittplatzierten Philadelphia 76ers führte Jayson Tatum die Celtics mit 34 Punkten zum Pflichterfolg.

In Topform sind auch weiterhin die Milwaukee Bucks, die den Celtics dicht auf den Fersen sind. Sie feierten bei den Portland Trail Blazers mit einem 127:108 den bereits achten Sieg hintereinander. Brook Lopez war mit 27 Punkten bester Werfer. Giannis Antetokounmpo steuerte 24 Zähler und 13 Rebounds zum nie gefährdeten Erfolg bei.

Warriors laufen ohne Curry heiß

Auch ohne den verletzten Steph Curry setzten sich derweil die Golden State Warriors mit 141:114 gegen die Oklahoma City Thunder durch. Klay Thompson verwandelte dafür zwölf Dreier und kam insgesamt auf 42 Zähler. Curry-Vertreter Jordan Poole überzeugte mit 21 Punkten und zwölf Assists.