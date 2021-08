Nach Ipswich-Aufnahme: Kommt die FUT-Karte für Ed Sheeran?

Mit der Aufnahme von Ed Sheeran in den Kader für die Saison 2021/22 hat Ipswich Town für Aufsehen gesorgt - der Sänger könnte somit auch in FIFA 22 auftauchen.

Auflaufen wird Ed Sheeran wohl nicht für Ipswich Town, das hat der Sänger bereits klargestellt. "Ich hoffe, die Trikotnummer ist nur symbolisch. Ich möchte, dass wir aufsteigen. Das wird aber nicht passieren, wenn ich spiele", wurde der 30-Jährige in der Pressemitteilung des englischen Drittligisten anlässlich seiner Aufnahme in den Kader und der Vergabe der Trikotnummer 17 zitiert.

Eine eigene Karte in FIFA 22 Ultimate Team (FUT) dürfte Sheeran aber dennoch erhalten, diese gibt es nämlich üblicherweise - zumindest auf der Insel - selbst in Liga drei noch für alle Spieler im Kader. Abzuwarten bleibt also, wie EA SPORTS die fußballerischen Fähigkeiten des Musikers einschätzt - gegebenenfalls dürfte er die wohl schlechteste Karte im Spiel sein. Bislang hat sich der Entwickler noch nicht offiziell zur Personalie geäußert, der Release von FIFA 22 erfolgt am 1. Oktober.

Auf den Spuren von Tommy Käßemodel

Ein prominentes Beispiel für einen ähnlichen Fall gab es vor einiger Zeit bereits in der 2. Bundesliga. Tommy Käßemodel hatte es in FIFA 18 Ultimate Team geschafft, obwohl er eigentlich nur Zeugwart bei Erzgebirge Aue ist. Der Zweitligist hatte damals noch im Verein ausgebildete Spieler zur Erfüllung der Local-Player-Regelung benötigt und stattete Käßemodel daher kurzerhand mit einem Vertrag aus - was wenig später zur Aufnahme in die Fußball-Simulation führte.

Sheeran ist seit seiner Kindheit schon Fan von Ipswich Town. Im vergangenen Frühjahr wurde bekannt, dass er als Trikotsponsor bei dem Verein einsteigt. Mit der Aufnahme in den Kader bedankte sich der Verein nun für diese Unterstützung und landete zugleich einen PR-Coup.

