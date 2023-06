Nach insgesamt elf Jahren: Rudy und Hoffenheim gehen getrennte Wege

Nach insgesamt elf gemeinsamen Jahren gehen die TSG Hoffenheim und Sebastian Rudy getrennte Wege. Eine Rückkehr des 33-Jährigen steht aber im Raum.

"Sebastian ist ein überaus verdienter Spieler, der sich bei der TSG Hoffenheim in all den Jahren sowohl sportlich als auch menschlich überragend präsentiert hat", lobte TSG-Manager Alexander Rosen. Rudy wechselte im August 2010 erstmals zur TSG, nach Zwischenstationen bei Bayern München (2017/18) und Schalke 04 (2018/19) kehrte er im Sommer 2019 wieder in den Kraichgau zurück.

Rudy: "Bei mir überwiegen die schönen Momente"

Insgesamt bestritt Rudy in den elf gemeinsamen Jahren 295 Bundesligapartien und ist damit der Rekordfeldspieler Hoffenheims. In der Klub-internen Rangliste liegt nur Keeper Oliver Baumann mit 296 Spielen vor ihm. "Ich habe der TSG sehr viel zu verdanken und in Hoffenheim den Großteil meiner Karriere verbracht" sagte Rudy. "Bei mir überwiegen die schönen Momente." In der abgelaufenen Spielzeit, in der 1899 lange Zeit um den Klassenerhalt bangen musste, lief es für ihn aber nicht mehr so rund. Der Mittelfeldspieler kann zwar auf 22 Ligaspiele zurückblicken, allerdings wurde er davon 16-mal ein- und fünfmal ausgewechselt.

Dabei aber "konnten wir uns jederzeit auf ihn verlassen - er war immer da, wenn er gebraucht wurde", sagte Rosen. "Sein Wort hatte in der Kabine immer Gewicht und es gibt wahrscheinlich niemanden im Klub, der ihn nicht mag." Dies sei auch ein Grund, weshalb das Kapitel TSG für Rudy noch nicht endgültig beendet ist, erste Gespräche über eine mögliche Zukunft in Hoffenheim nach dem Ende seiner aktiven Karriere haben bereits stattgefunden. "Einem so überaus positiven Charakter stehen die Türen in Hoffenheim immer offen", sagte Rosen.

Soweit ist es aber noch nicht. "Ich habe jedenfalls noch Lust zu kicken und bin offen für Neues", kündigte Rudy die Fortsetzung seiner Karriere an. "Vielleicht ergibt sich noch einmal ein weiterer Schritt." Zunächst aber soll Rudy seinen gebührenden Abschied von den TSG-Fans erhalten, der wegen der turbulenten Saison entfallen musste: "Das wird so zeitnah wie möglich nachgeholt", machte Rosen deutlich.