Nach Infekt: Neuer kehrt früher als erwartet zurück

Früher als von Bundestrainer Julian Nagelsmann angekündigt ist Manuel Neuer nach einem Infekt zur Nationalmannschaft gestoßen und könnte bereits kommenden Montag nach langer Pause sein Comeback geben.

Wie der DFB am Dienstagabend mitteilte, ist Manuel Neuer bereits beim DFB im Trainingslager in Blankenhain im Weimarer Land eingetroffen. Julian Nagelsmann hatte tags zuvor auf der Pressekonferenz noch mitgeteilt, dass er frühestens Mittwoch mit Neuer rechne.

Der 38-Jährige hatte wegen eines Magen-Darm-Infekts zunächst passen müssen. Sollte Neuer auch direkt wieder ins Training einsteigen können, wird er wohl auch am kommenden Montag im Testspiel gegen die Ukraine in Nürnberg (20.45 Uhr) erstmals seit der WM 2022 wieder im DFB-Tor stehen. Neuer hatte sich nach dem Turnier in Katar vor anderthalb Jahren einen komplizierten Beinbruch zugezogen und musste monatelang pausieren.

Und auch sein geplantes Comeback im Tor der Nationalmannschaft im März musste Neuer wegen einer im Training zugezogenen Muskelverletzung nochmal verschieben. Dennoch hatte sich Nagelsmann schon frühzeitig und vor den Länderspielen in Frankreich (2:0) und gegen die Niederlande (2:1) als jeweils Marc-André ter Stegen im Tor stand für Neuer als Nummer 1 entschieden.

"Wenn er gesund ist, schon", hatte Nagelsmann am Montag den Status von Neuer als Stammkeeper nochmal unterstrichen. Zuletzt hatte der 117-malige Nationalspieler in der Liga und in der Champions League unglücklich agiert.

Zuletzt standen Nagelsmann nur 15 Spieler zur Verfügung. Erst am kommenden Dienstag nach dem Champions-League-Finale am Samstag wird der komplette Kader zusammen sein.