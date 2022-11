Nach Infantino-Brief: Southgate ermuntert eigene Spieler

Die WM in Katar ist auch wenige Tage vor Turnierbeginn umstritten. FIFA-Präsident Gianni Infantino fordert die Teams auf, sich nicht so sehr auf politische Debatten einzulassen. Englands Nationaltrainer Gareth Southgate wiederum sieht eine gesellschaftliche Verantwortung der Teilnehmer.

"Wir wissen, dass Fußball nicht in einem Vakuum lebt, und wir sind uns ebenso bewusst, dass es überall auf der Welt viele Herausforderungen und Schwierigkeiten politischer Art gibt. Aber lassen Sie bitte nicht zu, dass der Fußball in jeden ideologischen oder politischen Kampf hineingezogen wird, den es gibt", zitierte der britische Sender "Sky News" aus einem Schreiben von Infantino, das an die 32 an der WM teilnehmenden Verbände gegangen war. Dass es ein Schreiben gab, bestätigten mittlerweile sowohl die FIFA als auch der Deutsche Fußball-Bund (DFB).

Eine andere Meinung vertritt indes Englands Nationaltrainer Gareth Southgate, der zuletzt wegen einer verallgemeinernden Aussage, wonach alle Arbeiter, die er in Katar getroffen habe, wollen würden, "dass das Turnier stattfindet", kritisiert worden war. Nun betonte der 52-Jährige in der "Welt am Sonntag", dass man die "Verantwortung" habe, auf Missstände hinzuweisen, wenn man solche sehe.

Southgate ist sich zwar darüber im Klaren, dass es im Fußball primär um Erfolge und Titel geht, dennoch würden Menschen auch daran beurteilt, was sie für die Gesellschaft getan hätten - und dies würde selbstverständlich auch auf Fußballer zutreffen. "Wahrscheinlich möchte man als Fußballer am Ende irgendwo dazwischen sein", spekulierte der 52-Jährige und ermutigte seine Spieler, sich zu engagieren. "Wenn unsere Spieler etwas beitragen können, dann sollen sie es tun."

Katar steht seit Jahren aus diversen Gründen in der Kritik - wegen des Umgangs mit Gastarbeitern auf den zahlreichen Baustellen des Landes, aber auch wegen der Kriminalisierung von Menschen aus dem LGTBQ+-Umfeld. Dagegen steht im Infantino-Brief, dass in Katar jedermann, "unabhängig von Herkunft, Hintergrund, Religion, Geschlecht, sexueller Orientierung oder Nationalität", willkommen sei.

Der Schweizer verwies zudem darauf, dass "wir bei der FIFA versuchen, alle Meinungen und Überzeugungen zu respektieren, ohne dem Rest der Welt moralische Lektionen zu erteilen."

Das kicker-Sonderheft zur WM 2022 - jetzt schon versandkostenfrei vorbestellen