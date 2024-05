Nach Ilzer-Kritik: VAR erklärt Elfer-Entscheidung für Salzburg

Beim 2:2-Unentschieden im Topspiel zwischen Sturm Graz und Red Bull Salzburg wurde den Zusehern in der ausverkauften Merkur Arena einiges geboten. Doch der Elfmeterpiff - der schließlich zum 2:2 führte - erhitzte die Gemüter der Grazer und vor allem das von Cheftrainer Christian Ilzer, der die Entscheidung nicht nachvollziehen konnte. Nun bezieht der VAR Stellung.

Beim Duell zwischen Sturm Graz und Tabellenführer Red Bull Salzburg (2:2) lieferten sich beide Mannschaften einen wahren Schlagabtausch und boten das Topspiel auf, welches man sich erhofft hatte. Nach Führung der Gäste konnten die Gastgeber das Spiel in der zweiten Halbzeit drehen, ehe ein strittiger Strafstoß zum 2:2-Ausgleich und schließlich Endstand führte. Der Elfmeterpiff nach dem Foul von Sturms Jon Gorenc Stankovic an Salzburg-Angreifer Sekou Koita sorgte aber für reichlich Ärger auf Seiten der Steirer. Allen voran war Cheftrainer Christian Ilzer nach der Partie kaum zu bremsen. "Bitter, dass wir aufgrund dieser Entscheidung nicht als Sieger vom Platz gehen. Andererseits ist es erfreulich, dass Salzburg diesen Elfmeter braucht, um hier einen Punkt zu holen", meint der Sturm-Coach nach der Partie bei "Sky".

Zunächst hatte Schiedsrichter Julian Weinberger nämlich auf Stürmerfoul entschieden und sich erst nach Einschreiten des VAR und der Videoansicht ganz zum Missfallen der Grazer umentschieden. Für die Hausherren hätte der VAR aber gar nicht erst eingreifen dürfen, da ihrer Meinung nach keine klare Fehlentscheidung seitens des Schiedsrichter vorlag. Doch die TV-Bilder bewiesen letztendlich, dass es zu einem Einsteigen des Sturm-Akteurs gegenüber dem Salzburg-Profi gekommen war, was nun auch der VAR in seinem Nachbericht so bestätigte.

Führungstor ebenfalls korrekt

"Die #20 von Red Bull Salzburg ist in Ballbesitz und möchte auf das Tor schießen. Der Gegenspieler #4 von Sturm Graz führt im Zweikampf sein gestrecktes Bein mit offener Sohle Richtung des Beines des Angreifers. Er trifft den Stürmer dabei rücksichtslos am Schienbein", so der VAR in seiner offiziellen Analyse. Dabei bestätigt er auch, dass der Schiedsrichter die Situation aus dem Spiel heraus fälschlicherweise als Stürmerfoul wahrgenommen habe. Daraufhin schaltete sich der Videoschiedsrichter ein und empfahl dem Schiedsrichter, einen On-Field-Review durchzuführen. "Danach entscheidet dieser zu Recht auf Strafstoß."

Das Führungstor durch Samson Baidoo war nach Angaben des VAR ebenfalls korrekt, da sich Karim Konate beim Schuss zwar in einer grundsätzlichen Abseitspositon befand, allerdings "ohne dabei einen Gegenspieler zu beinflussen (z.B. durch Stören eines Gegenspielers usw.) oder in das Spiel einzugreifen (Kontakt Mit Ball).

Zudem bestätigte der VAR auch die Rote Karte von Rapid-Profi Terence Kongolo beim 3:3 gegen den Wolfsberger AC als richtige Entscheidung, nachdem der Abwehrspieler den auf das Tor zustürmenden WAC-Profi Augustine Boakye von hinten zu Fall gebracht hatte. "Der Schiedsrichter zeigt sofort die Rote Karte, weil das Vergehen ohne Möglichkeit den Ball zu spielen stattgefunden hat. Der VAR hat die Situation anders interpretiert - nämlich mit der Möglichkeit des Verteidigers, den Ball im Zweikampf zu spielen - und empfiehlt daraufhin dem Schiedsrichter einen On-Field-Review. Nach Betrachtung der Bilder bleibt der Referee richtigerweise bei Rot", ist der offiziellen Analyse zu entnehmen.