Nach Hüftprellung: Ginczek trainiert wieder

Beim 2:0-Sieg gegen Saarbrücken erreichte den verletzungsgebeutelten MSV Duisburg die nächste Hiobsbotschaft: Stürmer Daniel Ginczek musste zur Halbzeit draußen bleiben. Geschäftsführer Michael Preetz gibt aber Entwarnung.

In den letzten Partien hat der MSV Duisburg im Kampf gegen den Abstieg ordentlich gepunktet. Zwölf Punkte aus sechs Spielen lesen sich zunächst einmal sehr gut. Blöd nur für die Zebras, dass die direkte Konkurrenz es ihnen gleich getan hat und an den vergangenen Spieltagen ebenfalls fleißig Zähler gegen den Abstieg gesammelt hat. Für die Meidericher bleiben somit acht Endspiele, drei davon gegen Nachbarn aus dem Keller. Die ohnehin verletzungsgeplagte Mannschaft von Boris Schommers kann weitere Ausfälle also nicht gebrauchen. Beim 2:0-Heimsieg zuletzt gegen den 1. FC Saarbrücken traf es allerdings den Nächsten: Winterneuzugang Daniel Ginczek musste mit einer Hüftprellung zur Halbzeit in der Kabine bleiben.

Ist Ginczek fit, spielt er auch. In den bisher zehn Spielen seit seinem Wechsel zu den Zebras startete er immer, erzielte zwei Tore und legte derer zwei auf. Die Duisburger holten aus diesen Partien 13 Zähler. Nach der Länderspielpause steht für den MSV am Ostersonntag das wichtige Kellerduell bei Arminia Bielefeld an. Die Ostwestfalen stehen aktuell über dem Strich auf Rang 15, haben vier Punkte mehr als Duisburg auf dem 18. Platz. Ein Sechs-Punkte-Spiel also, bei dem der erfahrene Stürmer nicht fehlen soll.

Er wird im Endspurt ein wichtiger Faktor für uns sein. Davon bin ich überzeugt. Geschäftsführer Michael Preetz

Nachdem der 32-Jährige am Dienstag noch individuell trainierte, konnte er am Mittwoch wieder mit seinen Mannschaftskollegen das Teamtraining absolvieren. Geschäftsführer Michael Preetz geht also davon aus, dass Ginczek nach der Länderspielpause auf der Bielefelder Alm wieder für den MSV stürmen kann: "Er ist am Samstag zum Glück rechtzeitig vom Platz gegangen", gibt er Entwarnung und hebt die Rolle des Routiniers in der brenzligen sportlichen Situation der Duisburger hervor: "Er wird im Endspurt ein wichtiger Faktor für uns sein. Davon bin ich überzeugt."

Ob Ginczek schon beim Test an diesem Wochenende gegen Regionalligist Wuppertaler SV wieder auf dem Rasen steht, ist derweil noch unklar. Gut möglich, dass Coach Boris Schommers vor der so wichtigen Partie in Bielefeld kein Risiko eingehen will und seinen Stürmer schont.