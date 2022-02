Nach HSV-Sieg in Darmstadt: Nur zwei Punkte zwischen Platz 1 und 6

Werder Bremen, Schalke 04, Heidenheim und der Hamburger SV machen ernst im Aufstiegsrennen und feierten am 21. Spieltag die nächsten Dreier, während Darmstadt und St. Pauli an Vorsprung einbüßten. Im Keller holte Sandhausen einen ganz wichtigen Sieg gegen Erzgebirge Aue. Nürnberg erlebte gegen Ingolstadt ein Debakel.

Nur zwei Punkte liegen zwischen Platz 1 und 6, nachdem der HSV am Sonntag Tabellenführer Darmstadt mit 5:0 abfertigte. Glatzel gelang dabei vor 1000 Zuschauern am Böllenfalltor ein Blitz-Hattrick: Der Angreifer traf in der 5., 10. und 13. Minute und setzte in der 89. Minute auch den Schlusspunkt. Wintzheimer (76.) erzielte das vierte Tor für den HSV. Trotz der herben Pleite bleibt Darmstadt Tabellenerster, da Verfolger St. Pauli am Samstag nur 2:2 gegen den SC Paderborn spielte.

Auch Hansa in Torlaune

Fünf Tore fielen auch in Dresden, wo sich Hansa Rostock im Abstiegskampf nach sieben sieglosen Spielen mit einem 4:1 etwas Luft verschaffte. Die Doppelpacker Verhoek (6. und 18.) und Fröling (10. und 13.) brachten Hansa früh klar in Führung. Kade (63.) gelang nur noch der Anschluss. Rostock überholte damit Dresden in der Tabelle.

Fortuna immer tiefer im Abstiegsstrudel

Der Tabellen-15. Fortuna Düsseldorf verlor bei Holstein Kiel nach einem Last-Minute-Treffer von Sterner (90.+3) überaus unglücklich mit 0:1. Bei Dauerregen hatte die Fortuna vor der Geisterkulisse im Holstein-Stadion mehr vom Spiel und die besseren Chancen, blieb aber auch im vierten Spiel nacheinander ohne eigenen Torerfolg. Daran konnte auch Neuzugang Ginczek, der von Beginn an spielte, nichts ändern. Düsseldorf kann nun sogar am Dienstag vom SV Sandhausen überholt und auf den Relegationsrang verdrängt werden.

St. Pauli gibt zwei Führungen aus der Hand

Freude pur: Ducksch, Bülter, Terodde und jubelnde Paderborner (v.li.). Getty Images

Bestes Heimteam gegen bestes Auswärtsteam - unter diesem Motto stand am Samstagabend das Paderborner Gastspiel am Millerntor beim FC St. Pauli. Die Kiezkicker legten einen Blitzstart hin, führten nach feinem Spielzug und klasse Abschluss von Dittgen bereits nach fünf Minuten mit 1:0. Im weiteren Verlauf drängte der SCP auf den Ausgleich und durfte selbigen noch vor der Halbzeit bejubeln (Srbeny, 37.). Amenyido sorgte aber dafür, dass St. Pauli dennoch mit einer Führung in die Pause ging (44.). Spannend blieb's auch in Hälfte zwei, auch weil die Hanseaten riskant agierten und Paderborn oftmals den Ball überließen. Das rächte sich, als der eingewechselte Stiepermann spät zum 2:2 traf (84.) und den Kiezkickern damit den Sprung auf Platz eins der Tabelle verweigerte.

Bremens Serie unter Werner geht weiter

Ole Werner hat als Bremens Trainer gegen den Karlsruher SC zuvor den sechsten Sieg in Serie gefeiert. Werder war am Samstagnachmittag bis zur Pause das etwas bessere Team und erarbeitete sich einige Halbchancen. Füllkrug hatte die erste gute Möglichkeit als er nach 20 Minuten aus elf Metern nur knapp vorbeiköpfte. Vom KSC war in der Offensive bis zum Wechsel nichts zu sehen, sodass es torlos in die zweite Hälfte ging. Nach dem Wechsel eroberte Groß den Ball im Mittelfeld und schickte Ducksch auf die Reise zur 1:0-Führung. Doch die währte nicht lange, weil die Badener nach einer Ecke (Hofmann per Kopfball) eiskalt zurückschlugen. Doch Werder ging nach einem Kopfballtreffer von Jung erneut in Front und feierte am Ende den nächsten Dreier.

Schalke dreht Partie gegen Regensburg

Auch in Gelsenkirchen darf nach dem 2:1-Sieg gegen Regensburg weiter von der Rückkehr in die Bundesliga geträumt werden. Schalke musste verletzungsbedingt zwar gleich zu Beginn der Partie wechseln, ließ sich davon aber zunächst nicht weiter beeindrucken und hatte Pech als Ouwejan per Freistoßschlenzer nur an die Latte traf. Mehr Glück hatte Albers, der nach einem Ballverlust der Königsblauen schnell umschaltete und per sehenswertem Distanzschuss, der leicht abgefälscht war, zur Pausenführung für die Gäste traf. In der zweiten Hälfte verpasste es der Jahn auf 2:0 zu erhöhen, so traf Boukhalfa etwa nur die Latte. Nur zwei Minuten später staubte Terodde zum 1:1 für die Hausherren ab. Der diesmal nur eingewechselte Thiaw traf nach Freistoßflanke zum vielumjubelten 2:1-Erfolg.

Sandhausen gewinnt im Kellerduell gegen Aue

Im Kellerduell zwischen Sandhausen und Aue feierten die Hausherren einen wichtigen 2:0-Sieg. Der SVS lag zur Pause etwas glücklich vorn. Nach flottem Beginn flachte die Partie ab, ehe ein Handspiel, das per Videobeweis als strafwürdig erklärt wurde, in der 45. Minute die Hausherren in Front brachte. Soukou verwandelte den Elfmeter souverän. Für die Entscheidung sorgte Kinsombi, der nach einem schönen Solo auf 2:0 stellte. Damit haben die Sandhäuser jetzt fünf Punkte Vorsprung auf Aue.

Furioser FCI sendet in Nürnberg ein Lebenszeichen

Ingolstadts Patrick Schmidt dreht jubelnd ab. imago images/Eibner

Was für ein heftiger Rückschlag für einen über weite Strecken desolaten Club: Schlusslicht FC Ingolstadt überraschte am Freitagabend mit einem frechen Auftritt in Nürnberg, gewann 5:0 und jubelte über den dritten Saisonsieg. Die Schanzer ließen erst zwei klasse Chancen ungenutzt, ehe Pick und Eckert Ayensa doppelt für die Gäste trafen. Der Club fand überhaupt nicht ins Spiel und kassierte noch vor der Pause gegen furiose Ingolstädter durch das vierte Saisontor von Bilbija das 0:3. Die desolaten Nürnberger schluckten kurz nach der Pause durch Schmidt das vierte und in der 80. Minute durch Sulejmani das fünfte Gegentor. Für den Club ein heftiger Rückschlag mit Blick nach oben, für Ingolstadt ein äußerst wichtiges Lebenzeichen im Abstiegskampf.

Slapstick-Tor bringt Heidenheim in Fahrt - und auf Rang drei

Während der Club Federn ließ, untermauerte Heidenheim seine Ansprüche. Eine Slaptick-Einlage von Hannover mit Hults Eigentor brachte den FCH früh in Führung, Mohr legte nach einer guten halben Stunde für die überlegene Heimelf nach. Der Anschluss kurz später durch Beier - der Treffer zählte erst nach Videobeweis - kam aus dem Nichts, Mohrs Traumtor kurz nach dem Kabinengang entschied das Spiel vorzeitig. Der FCH rückt auf Rang drei vor.