Nach "Horrorshow" in Neapel: Klopp schlägt Alarm - und scherzt

Liverpool sucht wettbewerbsübergreifend nach seiner Form. Vor dem Champions-League-Spiel gegen Ajax unterstreicht Jürgen Klopp den Ernst der Lage mit deutlichen Worten.

In der Premier League nur auf Platz sieben, zudem das 1:4-Debakel gegen Neapel zum Champions-League-Auftakt - Liverpool steckt früh in der Saison in einer Krise. Daraus macht auch LFC-Erfolgstrainer Jürgen Klopp vor dem ersten Heimspiel in der Königsklasse gegen Ajax Amsterdam (Dienstag, 21 Uhr, LIVE! bei kicker) kein Geheimnis, versucht aber gleichzeitig, Gelassenheit auszustrahlen. Auf der Pressekonferenz vor dem zweiten Spieltag der Königsklasse war er sogar kurz zu Scherzen aufgelegt.

Aus der Medienrunde erreichte ihn die Frage, ob seine Mannschaft aus dem Rhythmus gekommen sei, da die Premier League am vergangenen Wochenende bekanntermaßen pausiert und somit auch Liverpool spielfrei hatte. "Welcher Rhythmus?", entgegnete Klopp. "Wir haben keinen Rhythmus. Haben Sie das Spiel gegen Neapel gesehen? Diesen Rhythmus zu verlieren, wäre wirklich cool", sagte der 55-Jährige mit einem Grinsen.

"Unser schlechtestes Spiel, seit ich hier bin"

Doch so lässig seine Worte daherkamen, so ernst wurde Klopp wenig später, denn der Stachel nach dem Auswärtsspiel bei den Azzuri sitzt nach wie vor tief. "Das war eine echte Horrorshow. Es war unser schlechtestes Spiel, seit ich hier bin", betonte Klopp - wohl wissend, dass es unter ihm in den vergangenen sieben Jahren schon andere bescheidene Auftritte seine Elf gegeben hatte, etwa das 2:7 bei Aston Villa im Oktober 2020.

Doch in diesen Spielen habe es wenigstens kleine Hinweise auf Liverpools Fußballidee gegeben - anders als in Neapel. "Wir waren in allen Bereichen schlecht. Wir müssen verstehen, wieso. Drei Spieler haben normale Leistungen gezeigt, aber der ganze Rest war einfach unterdurchschnittlich." Deshalb habe man die Liga-Pause genutzt, um Fehler zu analysieren und hart zu trainieren. "Das Wichtigste ist", schlug Klopp Alarm, "dass wir wir wieder eine gemeinsame Idee verfolgen."

Das Team müsse nun "eine schnelle Reaktion" zeigen - ausgerechnet gegen Ajax. "Die befinden sich in einer ganz anderen Situation. Sie haben jedes Spiel gewonnen", lobte Klopp die Konsistenz des Gegners, die seine eigene Mannschaft derzeit nicht an den Tag lege. Am 1. Spieltag der Königsklasse fertigte Amsterdam den Europa-League-Finalisten Glasgow Rangers mit 4:0 ab. Der Respekt vor den Niederländern sei dementsprechend. "Aber es ist immer noch ein Heimspiel in der Champions League", erinnerte der Coach an die vielen dominanten Auftritte der Reds an der Anfield Road in der jüngeren Vergangenheit.

Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass wir die Probleme gemeinsam aus der Welt schaffen. Jürgen Klopp

"Wir müssen dafür sorgen, dass wir es ganz anders machen als gegen Napoli. Es beginnt immer mit der Verteidigung", legte Klopp den Fokus auf die Abwehr, die gegen die Italiener eklatante Schwächen aufgewiesen hatte. Es seien zu viele individuelle Fehler passiert, die jeder für sich, aber nicht das Team im Verbund habe lösen wollen. "Das hat uns als Mannschaft nicht geholfen. Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass wir die Probleme gemeinsam aus der Welt schaffen", erklärte Klopp, der Mut aus der Vergangenheit schöpft: "Unser Team hat im Laufe der Jahre eine unglaubliche Konstanz gezeigt." Auch wenn diese Konstanz aktuell fehle, stimme ihn das zuversichtlich.

Verzichten muss der langjährige Bundesliga-Coach auf seinen Linksverteidiger Andy Robertson. Der Schotte klagte nach dem Spiel gegen Napoli über Knieprobleme. Klopp geht davon aus, dass der 28-Jährige der Mannschaft erst nach der Länderspielpause wieder zur Verfügung stehen wird. Immerhin kann der LFC-Trainer wieder auf Fabio Carvalho zurückgreifen. Der Neuzugang vom FC Fulham, der in dieser Spielzeit schon zwei Treffer für die Reds erzielte, war zuletzt wegen muskulärer Beschwerden ausgefallen.