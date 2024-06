Nach Horror-Start: Sinner schlägt zurück und steht im Viertelfinale

Der nächste Titelkandidat hat sein Viertelfinal-Ticket bei den French Open gebucht. In seinem Achtelfinale gegen Corentin Moutet hatte Jannik Sinner aber zu Beginn große Probleme.

Corentin Moutet (li.) stellte Jannik Sinner (re.) nur anfangs vor Probleme. AFP via Getty Images

Titelkandidat Jannik Sinner ist bei den French Open in Paris ins Viertelfinale eingezogen. Der 22 Jahre alte Tennisstar aus Italien schlug den Franzosen Corentin Moutet nach großen Startschwierigkeiten am Ende doch relativ souverän mit 2:6, 6:3, 6:2, 6:1 und feierte seinen elften Sieg auf der Grand-Slam-Bühne in Folge.

Sinner hatte mit dem unkonventionellen Spiel des Franzosen, der neben seiner gefährlichen Spin-Vorhand immer wieder Stoppbälle und gelegentlich auch Aufschläge von unten einstreute, zunächst große Probleme. Während dem vom Publikum frenetisch unterstützten Moutet alles zu gelingen schien, war Sinner weit entfernt von seiner Bestform, legte einen absoluten Horror-Start hin - und ehe er sich versah, lag er im ersten Satz bereits mit 0:5 hinten. Moutet vergab sogar zwei Satzbälle mit der Chance auf das 6:0, holte sich den Durchgang dann aber etwas später.

Im Viertelfinale gegen Dimitrov

Nach einem Aufschlagverlust zum 0:1 im zweiten Satz fing sich der Favorit aber und agierte deutlich druckvoller und dominanter. Bei Moutet ließen dagegen die Kräfte nach, auch die Unterstützung der Fans auf dem Court Philippe Chatrier half ihm nicht, in seinen Rhythmus zurückzufinden. Sinner fuhr den Erfolg souverän nach Hause und darf nun nicht nur von seinem ersten Triumph in Paris träumen, sondern auch von der Spitzenposition der Weltrangliste. Sollte Sinner das Finale erreichen, würde er Novak Djokovic als Nummer 1 ablösen - selbst wenn der Serbe das Turnier gewinnt.

Nächster Gegner des Australian-Open-Gewinners Sinner ist Grigor Dimitrov aus Bulgarien, der sich gegen Hubert Hurkacz aus Polen mit 7:6 (7:5), 6:4, 7:6 (7:3) durchsetzte. Die aktuelle Nummer 10 der Welt dürfte für Sinner die erste größere Herausforderung des Turniers werden.