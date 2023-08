Nach Horror-Start: Donaustauf und Chefcoach Wagner gehen getrennte Wege

Stefan Wagner ist nicht länger Trainer des SV Donaustauf. Der 54-Jährige und der SVD verständigten sich nach dem verpatzten Saisonauftakt mit nur einem Zähler aus den ersten fünf Partien auf eine vorzeitige Trennung.

Stand am Samstag das letzte Mal für Donaustauf an der Seitenlinie: Stefan Wagner IMAGO/Zink

Der SV Donaustauf erlebt aktuell unruhige Zeiten. Vor etwas mehr als einem Kalenderjahr klopfte der Bayernligist noch an der Tür zur Regionalliga. Den SVD und die Viertklassigkeit trennten nach der Vizemeisterschaft in der Bayernliga Süd damals lediglich zwei Aufstiegsspiele, in denen man schließlich aber gegenüber den Jungprofis der SpVgg Greuther Fürth das Nachsehen hatte. Mittlerweile hat der SVD eine weitere Bayernliga-Spielzeit hinter sich und schloss auch diese - diesmal in der Nord-Staffel - höchstsouverän auf dem fünften Tabellenplatz ab. Ein turbulenter Sommer, inklusive zahlreicher schmerzhafter Abgänge, läuteten zuletzt jedoch ein neues Zeitalter ein. Aus den ersten fünf Partien holte Donaustauf nur einen mageren Zähler. Den absoluten Tiefpunkt erlebte die Wagner-Elf dabei beim äußerst enttäuschenden 0:3 gegen Aufsteiger Neudrossenfeld am vergangenen Samstag.

Die vierte Saisonniederlage hat nun erste Konsequenzen nach sich gezogen. Wie der SVD am Sonntagnachmittag gegenüber der Presse mitteilte, haben sich Wagner und die sportliche Leitung um Geschäftsführer Matthias Klemens auf eine vorzeitige Trennung verständigt, um Platz für eine neuen Trainer und neue Impulse zu schaffen - dies gilt mit sofortiger Wirkung. Schon im bevorstehenden Toto-Pokalspiel am Dienstag gegen den TSV Buchbach wird nicht mehr Wagner, sondern der verletzte Kevin Hoffmann zusammen mit Co-Trainer Christian Bauer auf der Bank sitzen.

Wagner hatte im September 2022 als Nachfolger von Richard Slezak das Amt des Cheftrainers übernommen. Nicht einmal 12 Monate nach dem Amtsantritt endet nun also das Kapitel Donaustauf für den Übungsleiter. Für den SVD dürften frühere Ambitionen mittlerweile zweitrangig sein, sportlich wird es in dieser Saison wohl lediglich um den Ligaverbleib gehen.