Nach Hoeneß-Kommentaren: Krösche verteidigt Eintracht-Fans

Uli Hoeneß hatte Eintracht Frankfurt unlängst ein "Zuschauerproblem" unterstellt. Sportvorstand Markus Krösche verteidigte den SGE-Anhang nun.

Eintracht Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche am Samstagabend in der Münchner Arena. IMAGO/Jan Huebner

Als Eintracht Frankfurt am Samstagabend das Bundesliga-Topspiel beim FC Bayern bestritt, waren aus dem Gästeblock zeitweise Schmähgesänge gegen Uli Hoeneß zu hören. Die SGE-Anhänger reagierten damit auf Aussagen des FCB-Ehrenpräsidenten - zu denen nun auch Markus Krösche Stellung bezog.

Vor einer Woche hatte Hoeneß im "Sport1-Doppelpass" zwar viel Lob für die Entwicklung der Eintracht übrig, ihr gleichzeitig aber ein "Zuschauerproblem" und "aggressives Publikum" attestiert, das "immer wieder für Ausschreitungen gut" sei. Krösche reagierte darauf am Sonntag an gleicher Stelle gelassen.

"Wir als Klub sind im engen Austausch mit der Szene"

"Es können immer mal wieder ein paar Dinge passieren, das ist halt so, das ist nicht schön", meinte der Frankfurter Sportvorstand am Tag nach dem 1:1-Unentschieden in der ausverkauften Münchner Arena unaufgeregt. "Wir als Klub sind im engen Austausch mit der Szene. Aber ich glaube, dass überm Strich steht, dass wir einfach herausragende Fans haben, die uns wirklich unterstützen, die uns nach vorne pushen und die einen großen Anteil an den Erfolgen gerade der letzten Jahre haben."

Zuvor hatte bereits Axel Hellmann, der Vorstandssprecher der Eintracht, Hoeneß' Kritik zurückgewiesen. "Wir haben uns in den letzten Jahren positiv entwickelt, deshalb halte ich das von Hoeneß für stark übertrieben", meinte er in der Sendung "Sky90".

Allein in dieser Saison wurde die Eintracht vom DFB-Sportgericht wegen Zuschauervergehen bereits zu Geldstrafen in einer Gesamthöhe von rund 300.000 Euro verurteilt. Dazu sorgten Ausschreitung im Champions-League-Auswärtsspiel bei Olympique Marseille im Herbst für negative Schlagzeilen. Die UEFA sprach damals eine Geldstrafe über 45.000 Euro aus und verhängte zudem ein Auswärtsspiel ohne Zuschauer und einen Fan-Teilausschluss für ein Heimspiel - jeweils zur Bewährung.