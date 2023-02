Nach historischer Sieglos-Serie: Trainerwechsel zeigt bei Ajax Wirkung

Die K.-o.-Runden-Play-offs in der Europa League kommen aus Sicht von Union Berlin knapp drei Wochen zu spät: Gegner Ajax befand sich damals noch in einem historischen Negativlauf, der durch einen Trainerwechsel verpufft ist.

Meister, Pokalsieger und Champions-League-Halbfinalist - Ajax Amsterdam sorgte in der Saison 2018/19 für mächtig Aufsehen. Der Erfolg weckte natürlich bei den Top-Klubs Begehrlichkeiten, sodass Leistungsträger wie Frenkie de Jong oder Kapitän Matthijs de Ligt Amsterdam verließen.

Allerdings fing Ajax die Abgänge wie gewohnt stark auf. Zwar reichte es in den darauffolgenden drei Saisons in der Königsklasse nur noch 2021/22 zum Einzug ins Achtelfinale, aber Amsterdam gewann im Anschluss beide Meisterschaften - auch beim coronabedingten Abbruch der Spielzeit 2019/20 stand Ajax ganz oben in der Tabelle.

Spannendes Titelrennen in der Eredivisie

In der aktuellen Saison sollte der vierte Eredivisie-Titel in Serie folgen - dies gelang Ajax erst einmal zuvor in seiner Geschichte. Doch in der laufenden Spielzeit bröckelt die langjährige Dominanz.

Dies liegt es ein wenig an der nationalen Konkurrenz: Mit Feyenoord Rotterdam, AZ Alkmaar, PSV Eindhoven und Twente Enschede befinden sich aktuell gleich vier Mannschaften mit dem schwächelnden Ajax im Titelrennen - die ersten fünf Teams trennen nur sechs Punkte.

Verpflichtung von Schreuder erweist sich als falsch

Vor allem beeindrucken die Mannschaften mit Ausnahme von Twente mit ihrem Offensivspiel. Die Wucht im Angriff bekamen auch Gegner im internationalen Wettbewerb zu spüren: So schoss die PSV die meisten Tore in der Gruppenphase der Europa League (15), gefolgt von Feyenoord (13). AZ Alkmaar (12) traf am fünft häufigsten in der Europa Conference League. Natürlich bleiben diese Leistungen nicht unentdeckt, sodass Eindhoven mit Cody Gakpo und Noni Madueke gleich zwei offensive Leistungsträger im Winter verlor.

Der Hauptgrund für die fehlende Überlegenheit in der heimischen Liga und dem chancenlosen Abschneiden in der Champions League ist bei Ajax aber der misslungene Umbruch. Abgänge wie Sebastien Haller, Ryan Gravenberch und Noussair Mazraoui, die es in die Bundesliga zog, oder Lisandro Martinez sowie Antony, die Trainer Erik ten Hag zu Manchester United mitnahm, konnten bislang nicht adäquat ersetzt werden. Dazu erwies sich die Verpflichtung von Alfred Schreuder zum Cheftrainer als falsch.

Erstmals seit 58 Jahren blieb Ajax in sieben Ligaspielen in Serie sieglos

Zunächst gewann Amsterdam unter Schreuder zwar neun der ersten elf Ligaspiele. Doch nach dem Sieg am letzten Gruppenspieltag der Champions League bei den Glasgow Rangers (3:1) geriet Ajax vor der WM-Pause in einen Negativlauf: Aus den letzten drei Partien vor der Winterpause holte der Rekordmeister nur zwei Punkte.

Dieser Trend setzte sich auch im neuen Jahr fort, sodass Ajax Schreuder nach dem 1:1 gegen Aufsteiger Volendam, der siebten sieglosen Ligapartie in Serie, entließ. Derart lange blieben die Rot-Weißen letztmals vor 58 Jahren ohne Ligasieg - es war gleichzeitig der Negativrekord in der Vereinsgeschichte (neben 1965 nur 1962 und 1964 sieben Eredivisie-Partien auf einen Erfolg gewartet).

Ich denke, er wurde ausreichend unterstützt. Edwin van der Sar

Ein Grund für den Misserfolg war sicherlich das zunehmend zerrüttete Verhältnis zwischen Spielern und Trainerteam sowie Trainer und Vereinsführung. So beklagte sich unter anderem der ehemalige Hoffenheim-Coach über den fehlenden Rückhalt von Geschäftsführer Edwin van der Sar.

Dieser bezog nach der Trennung zur Kritik Stellung: "Ich denke, er wurde ausreichend unterstützt. Wir haben Gespräche geführt, und es gab Unterstützung von innen. Es kommt auch darauf an, wie man mit der Situation umgeht", so der 52-Jährige gegenüber "Voetbal International".

Trainerwechsel findet zum richtigen Zeitpunkt statt

Des Weiteren soll es vor dem Topspiel gegen Feyenoord (1:1), welches am 22. Januar stattfand, zu einer Abstimmung gekommen sein, bei der die Spieler nach ihrer Zufriedenheit mit Schreuder abgefragt wurden. Dem Vernehmen nach waren fast alle Akteure unzufrieden.

Dementsprechend war die Entlassung Ende Januar unausweichlich und kam sogar zum richtigen Zeitpunkt. Denn Ajax stand vor wegweisenden Wochen: Neben der Tatsache, dass der Sieben-Punkte-Rückstand zur Tabellenspitze nicht noch größer werden sollte, warfen das Pokalachtelfinale bei Twente und die K.-o.-Runden-Play-off-Partien in der Europa League gegen Union Berlin ihre Schatten voraus.

Vier Erfolge in Serie unter Heitinga

Unter Interimstrainer John Heitinga, der bis zum Saisonende als Verantwortlicher an der Seitenlinie steht, gelang prompt die Kehrtwende: Ajax feierte seit der Übername des 39-Jährigen drei Ligasiege und bezwang auch Enschede im Pokal mit 1:0.

Dass Heitinga, der von Jong Ajax hochgezogen wurde, seine Spieler schon gut kennt, bewies er am vergangenen Samstag. Er zog aus dem 0:1-Halbzeitrückstand gegen Waalwijk die richtigen Schlüsse, beorderte Edson Alvarez von der Innenverteidigung auf die Sechs und sorgte so für die richtige Balance zwischen Angriff und Verteidigung.

Diese Balance benötigt Amsterdam auch gegen die Überraschungsmannschaft der Bundesliga Union Berlin am Donnerstag (18.45 Uhr, LIVE! bei kicker) - gegen die Eisernen wollen die Amsterdamer den nächsten Schritt zurück zur "alten" Stärke gehen: "Wir arbeiten daran, das Selbstvertrauen zu stärken, dies kann eine weitere gute Gelegenheit dafür sein", weiß auch Heitinga, der trotz des Saisonverlaufs mit seinem Team noch die gleichen Titel erringen kann, wie Ajax in der Saison 2018/19.