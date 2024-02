Nach Herzstillstand: Luton-Kapitän Lockyer will zurückkehren

Mitte Dezember war Tom Lockyer - nicht zum ersten Mal - auf dem Spielfeld zusammengebrochen. Ans Aufhören denkt der Luton-Kapitän auch trotz einer Herz-OP nicht.

Kämpferherz trotz schwachem Herz. So oder so ähnlich könnte Tom Lockyer (29) beschrieben werden. Der Verteidiger und Spielführer von Premier-League-Aufsteiger Luton Town denkt trotz eines Herzstillstandes, einer OP am Herzen und zwei Zusammenbrüchen auf dem Spielfeld - zuletzt bei der abgebrochenen Partie in Bournemouth Mitte Dezember - nicht ans Aufhören.

Lockyer stellt klar: Ärzte haben das letzte Wort

Dies bestätigte Lockyer am Rande des Spiels von Luton gegen Manchester United (1:2). Der 16-malige walisische Nationalspieler erklärte bei Sky , dass er "es lieben" würde, zurückzukehren. Lockyer stellte aber im selben Atemzug klar: "Ich werde nichts gegen den Rat der Ärzte tun."

Noch sei es "viel zu früh, einen Zeitrahmen zu setzen, oder eine Entscheidung zu treffen". Obendrein habe für Lockyer die bevorstehende Geburt seines Kindes Vorrang, seine Freundin ist im siebten Monat schwanger.

Weder die Lebensgefährtin noch das ungeborene Kind Lockyers würden gerne miterleben, dass dem 29-Jährigen erneut etwas zustößt. Der Luton-Kapitän hatte in der anfangs erwähnten Partie in Bournemouth einen Herzstillstand erlitten und war nach einer Notversorgung auf dem Feld in ein Krankenhaus gebracht worden.

Ein Fakt besonders beunruhigend

"Ich hatte wirklich Glück, dass es dort passiert ist, wo es passiert ist", stellte Lockyer klar. Es hätte vorher am Tag keinerlei Anzeichen gegeben, dass etwas nicht in Ordnung sein könnte. "Es war ein ganz normaler Tag, das ist vielleicht das Beunruhigendste daran. Ich habe versucht, Antworten zu finden, aber es ging mir gut."

Zur ganzen Wahrheit gehört, dass Lockyer schon im Mai vergangenen Jahres während des entscheidenden Aufstiegsspiels gegen Coventry City - ebenfalls abseits des Balles - zusammengebrochen war und erst nach einer Herzoperation im Sommer in den Spielbetrieb zurückgekehrte. Nach dem erneuten Herzstillstand hatte er einen Defibrillator eingesetzt bekommen.

"Dankbarer" Lockyer lebt mit Defibrillator

"Ich kann nicht leugnen, dass es ein paar harte Monate waren. Aber es geht mir gut", sagte der Abwehrspieler. "Ich bin unglaublich dankbar, am Leben zu sein."