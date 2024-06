Nach Herzstillstand: Chiefs-Defensive-Lineman Thompson in stabilem Zustand

Während eines Special-Teams-Meetings der Kansas City Chiefs erlitt Defensive Lineman BJ Thompson einen Herzstillstand. Mittlerweile befindet sich der 25-Jährige in stabilem Zustand.

Bei den Kansas City Chiefs kam es am Donnerstag zu einem medizinischen Notfall. Wie NFL-Network-Insider Tom Pelissero berichtet, erlitt Defensive Lineman BJ Thompson während eines Special-Teams-Meetings einen Herzstillstand.

Das anwesende medizinische Personal der Chiefs konnte schnell eingreifen, bevor der Krankenwagen eintraf, der den 25-Jährigen in ein Krankenhaus brachte. Wie Pelissero weiter erklärt, befindet sich Thompson mittlerweile in einem stabilen Zustand.

Team-Aktivitäten verschoben

Die Chiefs ließen in der Folge alle Team-Aktivitäten inklusive der letzten freiwilligen organisierten Trainingseinheit der Woche des Donnerstags auf den Freitag verschieben. Zusätzlich stand unter anderem ein Pressetermin mit Headcoach Andy Reid auf dem Programm, der am Freitag nachgeholt werden soll. Die Chiefs befinden sich zurzeit in der letzten Phase des freiwilligen Offseason-Programms. Am Dienstag soll für die Mannschaft von Andy Reid das Minicamp beginnen.

Thompson wurde von den Chiefs im Jahr 2023 in der fünften Runde an 166. Stelle gedraftet. Der 1,98 Meter große Defensive Lineman, der in Baylor und Austin State zum College ging, feierte auf Anhieb den Sieg im Super Bowl. Thompson selbst trug dazu einen Einsatz im letzten Spiel der Regular Season bei. Gegen die Los Angeles Chargers sammelte er zwei Tackles.