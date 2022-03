Nach Herzstillstand bei EM: Eriksen zurück in dänischer Nationalmannschaft

Nachdem Christian Eriksen am 12. Juni bei der EM reanimiert werden musste und zuletzt beim FC Brentford sein Comeback gab, darf er jetzt sogar wieder von der WM in Katar träumen.

Nimmt die WM in Katar ins Visier: Christian Eriksen. IMAGO/Focus Images

Rund neun Monate nach seinem Herzstillstand ("Ich war fünf Minuten tot") bei der EM wurde der 30 Jahre alte Mittelfeldspieler am Dienstag wieder in die dänische Nationalmannschaft berufen. Eriksen steht im 23-köpfigen Kader von Coach Kasper Hjulmand für die Test-Länderspiele in den Niederlanden (26. März) und gegen Serbien (29. März).

"Ich war kürzlich in London, um ihn zu sehen. Ich habe ihn im Training und im Spiel gesehen und er ist körperlich sehr, sehr fit", begründete der frühere Mainzer Bundesliga-Coach Hjulmand. Das Niveau, das er nach seiner Rückkehr in Brentford zeige, sei imponierend.

Erst Mitte Februar hat Eriksen, dem ein Defibrillator eingesetzt worden war, beim FC Brentford sein Comeback auf Wettkampfebene gegeben. Bislang kam er in drei Ligaspielen für den Aufsteiger zum Einsatz, davon zweimal über 90 Minuten. Am vergangenen Wochenende gab er beim 2:0 gegen den FC Burnley die Vorlage zum Führungstreffer. "Er war der beste Spieler auf dem Platz", so Hjulmand.

WM in Katar als großes Ziel

Eriksen war am 12. Juni im ersten EM-Gruppenspiel der Dänen in Kopenhagen gegen Finnland zusammengebrochen und musste reanimiert werden. Er entkam nur knapp dem Tod. Später wurde ihm ein Defibrillator eingesetzt, der allerdings im Dezember zur Vertragsauflösung bei seinem damaligen Arbeitgeber Inter Mailand führte, weil es in Italien untersagt ist, mit einem solchen implantierten Gerät zu spielen.

In der Premier League, in der der Freistoßspezialist zwischen 2013 und 2020 für Brentfords Nachbarn Tottenham Hotspur 226 Spiele absolvierte (51 Tore, 62 Assists), gibt es eine solche Regel nicht.

Sein Ziel sei "die Teilnahme an der Weltmeisterschaft" in Katar im November und Dezember, hatte Eriksen erst im Januar erklärt. Der Spielmacher kam bislang in 109 offiziellen Spielen (36 Tore) für sein Land zum Einsatz.

Hjulmand beruft fünf Spieler aus der Bundesliga

Insgesamt fünf Bundesligaprofis berief Hjulmand für die anstehenden Länderspiele: Torhüter Frederik Rönnow von Union Berlin, dazu Jesper Lindström (Eintracht Frankfurt), Jacob Bruun Larsen (TSG Hoffenheim), Jonas Wind (VfL Wolfsburg) und Yussuf Poulsen von RB Leipzig.