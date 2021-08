Nach Herzbeutelentzündung: Christian Bickel steht vor dem Comeback

Im Juni wurde bei Christian Bickel vom Chemnitzer FC eine Herzbeutelentzündung diagnostiziert. Nun kehrt der Mittelfeldspieler in das Mannschaftstraining zurück.

Tastet sich Schritt für Schritt an den Leistungssport zurück: Christian Bickel. imago images/Picture Point

Vor dem Start der Saisonvorbereitung vollzogen die Chemnitzer Spieler Ende Juni eine sportärztliche Untersuchung. Christian Bickel erhielt dabei eine unerwartete Diagnose: Herzbeutelentzündung.

Aufgrund dessen musste der 30-Jährige sofort die körperliche Belastung unterbrechen - inklusive der Teilnahme am Trainings- sowie Spielbetrieb. Der Geschäftsführer Sport des FC, Marc Arnold, sah Glück im Unglück. "Dank unserer regelmäßigen kardiologischen Untersuchungen konnten wir die Herzbeutelentzündung frühzeitig erkennen und somit einer schweren Erkrankung vorbeugen", wird Arnold auf der Vereinswebseite zitiert.

Rückkehr zum Sport

Durch leichtes Kardio-Training tastete Bickel sich an den Sport zurück. Jetzt gibt es gute Neuigkeiten: Vergangene Woche erhielt der Offensivmann die Nachricht, wieder an Teilen des Mannschaftstrainings teilnehmen zu können. Unter der Anleitung von Co-Trainer Niklas Hoheneder stehen für ihn zudem weitere leichtere Einheiten an.

Der Ex-Zweitligaspieler steht in nächster Zeit weiterhin unter ständiger Beobachtung. "Ich muss mich alle zwei Wochen bei unseren Ärzten melden und ein Belastungs-EKG machen, um zu sehen, wie das Herz auf die Einheiten reagiert."

Es kribbelt im Fuß. Christian Bickel

Am Anfang dieser Spielzeit sei die Pause schwer für ihn gewesen, da Fans auf die Ränge zurückkehrten: "Da will man natürlich mit dabei sein und die Atmosphäre auf dem Platz genießen. Es kribbelt im Fuß. Ich hoffe, dass ich in drei oder vier Wochen wieder dabei sein und der Mannschaft helfen kann."