Nach Hertha-Aus: DFB sperrt Neuendorf

Am Tag seiner Freistellung bei Hertha BSC ist Andreas "Zecke" Neuendorf mit einem Spiel Sperre belegt worden.

Neuendorf hatte am Samstag im Heimspiel gegen den FC Augsburg bei seinem vorerst letzten Auftritt als Assistent von Pal Dardai die Rote Karte gesehen. Kurz nach dem 1:1-Ausgleich des FCA in der Nachspielzeit hatte er sich nach DFB-Angaben "unsportlich am Spielfeldrand gegenüber dem Schiedsrichterteam verhalten".

Dafür wurde Neuendorf am Montag nun mit einem Innenraumverbot "für das nächste Meisterschaftsspiel seines Lizenzvereins" belegt - nur Stunden, nachdem sich Hertha von ihm, Chefcoach Dardai und Co-Trainer Admir Hamzagic getrennt hatte.

Neuendorf hat dem Urteil bereits zugestimmt. Es bedeutet, dass sich der 46-jährige Ex-Profi bei seinem nächsten Trainereinsatz während eines Spiels nicht bei seiner Mannschaft im Stadioninnenraum aufhalten und auch nicht indirekt mit ihr in Kontakt treten darf.