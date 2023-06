Nach "herausragendem" Union-Jahr: Seguin wechselt zu Schalke

Der FC Schalke 04 treibt seine Kaderplanung weiter voran. Nach Ron Schallenberg haben die Knappen ihren zweiten Transfer bekannt gegeben: Paul Seguin kommt von Union Berlin.

Nach dem Bundesliga-Abstieg steht beim FC Schalke 04 ein Umbruch an. Mit Ron Schallenberg (Paderborn) konnten die Königsblauen jüngst den ersten Neuzugang für die neue Zweitliga-Saison verpflichten - am Mittwochmorgen wurde der zweite Transfer offiziell: Von Union Berlin kommt mit Paul Seguin ein weiterer zentraler Mittelfeldspieler nach Gelsenkirchen. Der 28-Jährige bricht somit seine Zelte in Köpenick nach einem Jahr (20 Bundesligaspiele, ein Tor) schon wieder ab und wechselt für rund eine Million Euro Ablöse in die zweite Liga.

"Die sportliche Leitung hat in den Gesprächen einen sehr interessanten Weg aufgezeigt, den ich gemeinsam mit dem Team hier auf Schalke gehen möchte", zitieren die Schalker Seguin, der einen Vertrag bis Sommer 2026 und die Rückennummer 7 erhält. "Ich freue mich darauf, vor den emotionalen Schalke-Fans in der Arena auflaufen zu dürfen."

Der frühere U-21-Nationalspieler hatte einst beim VfL Wolfsburg die Bühne Profifußball betreten und in der Bundesliga debütiert. Nach einer Leih-Saison bei Dynamo Dresden in der 2. Liga erlebte er in dreieinhalb Jahren bei der SpVgg Greuther Fürth sowohl Erst- als auch Zweitligafußball. Nach dem direkten Abstieg 2022 wechselte er schließlich ablösefrei zu Union, wo er unter Trainer Urs Fischer über die Jokerrolle nicht hinauskam.

Reis betont Seguins Fürth-Erfahrungen

Trotzdem erlebte er in Berlin eine herausragende Saison mit, die mit der erstmaligen Champions-League-Qualifikation endete. "Das, was ich in diesem Jahr bei Union erlebt habe, ist unbeschreiblich", so Seguin. "Wir haben als Team Historisches geschafft und darauf bin ich sehr stolz. Die Werte, die der Verein vertritt, sind einzigartig und haben mir auch als Mensch geholfen. Deshalb fällt es mir auch sehr schwer, Union zu verlassen."

Auf Schalke winken ihm nun deutlich mehr Einsatzzeiten. "Er bringt ein breites Fähigkeitenprofil für seine Position mit, sowohl in der Offensive als auch in der Defensive", findet S04-Sportdirektor André Hechelmann. "Seine Stärken liegen dabei in seinem hohen Spielverständnis, er kann mit seinem mutigen Passspiel aussichtsreiche Angriffssituationen für unsere Mannschaft schaffen." Trainer Thomas Reis freut sich auf Seguins "schnelle Auffassungsgabe für Räume und Laufwege", mit der er "in der Tiefe Möglichkeiten für uns schaffen" könne. "Genau diese Fähigkeiten werden wir brauchen, um uns Torchancen zu erspielen und letztlich zu verwerten. Er weiß aus seiner Zeit in Fürth, was es heißt, im Aufstiegskampf die Nerven zu bewahren und den Sprung in die Bundesliga zu schaffen."