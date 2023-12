Nach Hattrick-Gala: Schicks überraschende Selbsteinschätzung

Patrik Schick (27) sorgte am Mittwoch nicht nur für einen besonderen Hattrick, sondern auch für neue Elemente im Spiel von Bayer 04 Leverkusen. Die Einschätzung seiner eigenen Leistung klang fast nach einer Warnung für die Konkurrenz.

Drei Tore in 16 Minuten: Patrik Schick. Bayer 04 Leverkusen via Getty Images

An seinen letzten Startelfeinsatz in der Bundesliga konnte er sich gar nicht mehr erinnern. "Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal in der Bundesliga in der Startelf stand", sagte Patrik Schick nach dem 4:0 über den VfL Bochum am Mittwochabend, "aber es war mehr als ein Jahr her". Mehr als 14 Monate, um genau zu sein. Mitte Oktober 2022, beim 1:5 in Frankfurt startete Schick zuletzt von Beginn an. Damals: kicker-Note 6,0. Jetzt, am Mittwoch: kicker-Note 1,0.

Der Unterschied innerhalb des Notenspektrums ist so frappierend wie der Sprung, den Bayer 04 in den 14 Monaten seit Schicks letztem Startelfeinsatz, dem damals zweiten Bundesligaspiel unter Xabi Alonso, gemacht hat. Von einer 1:5-Niederlage in der Bundesliga scheint Leverkusen jedenfalls momentan so weit entfernt wie Schick gestern von der Note 6. Das 4:0 über den VfL war das 25. Pflichtspiel der Saison ohne Niederlage - neuer Rekord für ein Bundesliga-Team.

"Wir haben uns das sehr verdient mit dem Fußball, den wir spielen", freute sich Schick, der zuletzt bereits im DFB-Pokal und der Europa League unter Beweis gestellt hatte, dass er das Toreschießen während seiner langen Leidenszeit nicht verlernt hatte. "Ich denke, dass unser Spiel allen Fans gefällt, weil es schön anzusehen ist. Wir wollen uns auch im neuen Jahr so präsentieren."

Dann wahrscheinlich mit mehreren Startelf-Einsätzen für Schick, wenn der bisherige Stamm-Stürmer Victor Boniface mit Nigeria beim Afrika-Cup weilt. "Natürlich wird das nicht einfach, aber deswegen haben wir einen breiten Kader und eine große Qualität."

Das stellte niemand besser unter Beweis als Schick selbst am Mittwochabend. Als erst zweitem Leverkusener Stürmer der Bundesligageschichte nach Arne-Larsen Ökland 1981 gelang ihm ein lupenreiner Hattrick vor der Halbzeit. Und nicht nur das: Schick glänzte auch als präsente Anspielstation, fügte sich als Wandspieler mit klugen Ablagen nahtlos in den Leverkusener Kombinationsfußball ein und lieferte mit seinen cleveren Bewegungen zwischen den Linien sogar eine neue Dimension für das Leverkusener Angriffsspiel.

So überraschte es doch ein wenig, dass Schick im Anschluss sagte: "Ich fühle, dass noch etwas fehlt." Schließlich hatte sein Auftritt nun so gar keine Wünsche offen gelassen. Und es klingt fast schon nach einer Warnung an die Konkurrenz, wenn er ankündigt: "Ich kann noch besser sein als heute." Damit meine er "nicht unbedingt die Tore, aber die Aktionen mit dem Ball, die Bewegungen. Ich spüre, dass die Praxis noch ein bisschen fehlt und dass ich noch viel arbeiten muss, weil ich viel verpasst habe". Diese Praxis sollte er im Januar reichlich erhalten. Und im Anschluss droht Xabi Alonso vermutlich ein veritables Luxusproblem.