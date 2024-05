Nach gutem Start: Marterer streicht die Segel

Maximilian Marterer ist bei den French Open in der 2. Runde gescheitert. Der Franke unterlag dem Belgier Zizou Bergs in vier Durchgängen.

Skeptische Miene: Maximilian Marterer am Donnerstag in Paris. picture alliance/dpa

Marterer verpasste den Einzug in die dritte Runde bei den French Open trotz gutem Auftakt. Der 28-Jährige aus Nürnberg musste sich am Donnerstag in Paris dem Belgier Zizou Bergs letztlich mit 6:3, 3:6, 1:6 und 3:6 geschlagen geben. Die Partie, die auf einem der unüberdachten Außenplätze stattfand, musste wegen Regens mehrfach unterbrochen werden.

Vor der ersten Regenpause stark

Marterer startete stark, konnte nach der ersten Regenpause aber nicht mehr an die Dominanz des ersten Satzes anknüpfen. Für den Franken bleibt der Achtelfinaleinzug 2018 in Paris der größte Erfolg auf Grand-Slam-Ebene.

Qualifikant Bergs (24) hatte bis zu diesem Jahr in Roland Garros noch nie die erste Runde bei einem der vier wichtigsten Turniere überstanden. Nun spielt er gegen Grigor Dimitrov (Bulgarien/Nr. 10) um den Einzug ins Achtelfinale.

Zverev erster Deutscher in der 3. Runde

Kurz vor Marterers Niederlage war die deutsche Nummer eins weitergezogen. Unter Dach gewann Alexander Zverev sein Duell mit dem Belgier David Goffin glatt in drei Durchgängen und war hernach "extrem glücklich mit meiner Leistung". Zverev ist damit der erste Deutsche in der 3. Runde von Roland Garros. Bei den Männern können es ihm Henri Squire (Düsseldorf) gegen Felix Auger-Aliassime (Kanada) und Jan-Lennard Struff (Warstein) im Duell mit Alexander Bublik (Kasachstan) noch nachmachen. Bei den Frauen lediglich Tamara Korpatsch (Hamburg), die einzige Deutsche, die ihre Erstrunden-Aufgabe lösen konnte.