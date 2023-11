Nach grobem Frustfoul: Halles Lofolomo für drei Spiele gesperrt

Als wäre die Niederlage am Wochenende gegen Saarbrücken sportlich gesehen nicht schon besorgniserregend genug gewesen, handelte sich Halles Enrique Lofolomo mit einem heftigen Frustfoul auch noch einen Platzverweis ein. Nun gab der DFB das Urteil bekannt.

Überschattet vom tragischen Tod eines Fans kassierte der Hallesche FC am Wochenende eine 0:2-Heimniederlage gegen den 1. FC Saarbrücken. Spielerisch gelang den Hallensern nur wenig. Nachdem Halle bereits zur Pause mit 0:2 hinten lag, leistete sich Enrique Lofolomo in den zweiten 45 Minuten auch noch ein heftiges Frustfoul.

Drei Spiele Sperre

Es läuft die 79. Minute. HFC-Mittelfeldakteur Lofolomo grätscht mit gestrecktem Bein und offener Sohle seinen Gegenspieler Julian Günther-Schmidt um und holt dabei gleichzeitig auch noch Patrick Sontheimer von den Beinen. Ohne zu zögern schickt Schiedsrichter Konrad Oldhafer den 23-Jährigen mit einer Roten Karte vorzeitig zum Duschen. Nun hat das DFB-Sportgericht Lofolomo wegen eines rohen Spiels mit einer Sperre von drei Spielen belegt.

Lofolomo fehlt Halle damit im Nachholspiel beim SC Freiburg II am Dienstag, in Unterhaching am Freitag sowie gegen Arminia Bielefeld am Freitag darauf (alle 19 Uhr, LIVE! bei kicker).

Kreuzer vor Comeback

Während Saarbrücken sich mit dem Auswärtssieg auf Platz 10 vorarbeitete, werden die Sorgen des HFC um Trainer Sreto Ristic immer akuter. Durch den späten Punktgewinn von Lübeck rutschten die Hallenser in der Tabelle auf einen Abstiegsrang ab. Immerhin gibt es abseits des Platzes wieder Positives zu berichten. Niklas Kreuzer steht nach seiner Hodenkrebs-Diagnose und einer abgeschlossenen Chemotherapie vor dem Comeback.