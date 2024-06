Nach Göppingen-Abschied: Neuer Kozina-Verein steht fest

Nach sieben Jahren in Göppingen endete die Zeit im Frisch Auf-Trikot für Krešimir Kozina am letzten Spieltag der abgelaufenen Bundesliga-Saison. Jetzt ist klar: Der Kreisläufer kehrt in seine Heimat zurück.

Krešimir Kozina wurde bei seiner Verabschiedung in Göppingen emotional. picture alliance / Pressefoto Baumann