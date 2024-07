Nach Gnabry und Buchmann: Auch Guerreiro meldet sich früh an

Raphael Guerreiro ist seit Montag auf dem Trainingsplatz aktiv, wie der FC Bayern mitteilte. Der Portugiese legt einen Frühstart hin.

Die Europameisterschaft in Deutschland hat Raphael Guerreiro verpasst, beim Auftakt des FC Bayern Mitte Juli wird der Portugiese aber wohl auf dem Platz zu finden sein. Der 30-jährige Abwehrspieler ist am Montag schon ins Training eingestiegen, wie der Rekordmeister wissen ließ.

Guerreiro hat dabei einiges aufzuarbeiten, fiel er doch seit dem Topspiel der Bundesliga beim VfB Stuttgart (1:3) am 32. Spieltag aus, nachdem er sich in dem Spiel Anfang Mai in einen Torschuss geworfen, den Ball unglücklich abbekommen und sich eine Bänder- und Kapselverletzung im Sprunggelenk zugezogen hatte.

Guerreiro verpasste durch die Verletzung nicht nur das Halbfinal-Rückspiel der Bayern in der Champions League bei Real Madrid mit dem unglücklichen späten Aus (1:2), sondern neben den beiden letzten Bundesliga-Partien mit der verpassten Meisterschaft auch die EM, wo er für Portugal eingeplant war.

Individuelles Training wie Gnabry und Buchmann

Nun will sich der Defensivallrounder nach seiner Verletzungspause rechtzeitig für den Trainingsauftakt der Bayern am 15. Juli in Form bringen. Guerreiro ist neben Serge Gnabry und Tarek Buchmann der dritte Bayern-Spieler, der aus einer Verletzung kommt und mit Blick auf die neue Spielzeit schon vorzeitig das individuelle Training an der Säbener Straße aufgenommen hat.

Die Münchner starten unter ihrem neuen Trainer Vincent Kompany am 15. Juli mit Leistungstests, ehe es am 17. Juli erstmals auf den Platz und dann vom 22. bis zum 25. Juli ins Trainingslager an den Tegernsee geht. Mit Frühstarter Guerreiro.