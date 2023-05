Nach gewalttätiger Auseinandersetzung in Frankfurt: Haftbefehl gegen Verdächtigen erlassen

Bei einem Jugendturnier in Frankfurt über Pfingsten wurde ein Jugendlicher so schwer verletzt, dass er für hirntot erklärt werden musste. Gegen den mutmaßlichen Täter wurde Haftbefehl erlassen.

Wie die Frankfurter Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilte, sei gegen den mutmaßlichen Täter Haftbefehl erlassen worden: "Der Haftbefehl geht bislang von gefährlicher und schwerer Körperverletzung aus", sagte die Sprecherin der Frankfurter Staatsanwaltschaft, Nadja Niesen, am Mittwoch der dpa. "Da der Geschädigte mittlerweile hirntot ist, wird es jetzt um den Vorwurf der Körperverletzung mit Todesfolge gehen."

Mittlerweile wurden auch Details zu dem Tatvorgang bekannt. Wie die '"Frankfurter Rundschau" unter Berufung des Frankfurter Amtsgerichts am Mittwoch berichtete, soll der aus Frankreich stammende Beschuldigte zunächst einen anderen Gegenspieler angegriffen und ihm mit beiden Fäusten ins Gesicht geschlagen haben. Erst anschließend soll der 16-Jährige dann den 15-jährigen Berliner zunächst in den "Schwitzkasten" genommen und ihm dabei in die Magengegend geschlagen haben. Der 15-Jährige habe sich aber befreien und weggehen können. Daraufhin soll der Beschuldigte ihn verfolgt und "hinterrücks" einen harten Schlag auf den Kopf gegeben haben. Als der getroffene Berliner zusammenbrach, sei er weggegangen.

Die Staatsanwaltschaft Frankfurt bestätigte den geschilderten Ablauf. Der Beschuldigte selbst hat bei ersten Verhören in der Untersuchungshaft dagegen bestritten, den Jugendlichen vorsätzlich verletzt zu haben.